GF Vip, Guenda Goria sui flirt di Maria Teresa Ruta: “Mia madre non è una Santa”

Guenda Goria dice che la madre non ha l’aureola in testa

Lunedì sera, nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta ha avuto un confronto con il cantante Francesco Baccini, con il quale avrebbe avuto un flirt. Dopo l’attore transalpino Alain Delon e il principe Alberto di Monaco, nella puntata dell’8 febbraio 2021 è toccato al famoso cantautore. Ospite a GF Vip Party, l’ex gieffina Guenda Goria, nonché figlia della giornalista, ha detto la sua sulle ultime confessione della donna in merito al suo passato amoroso.

La ragazza ha ammesso che nella sua famiglia i flirt di certo non mancano, e scherzando ha detto: “Mio padre sembrava il più ‘demoniaco’, io anche non sono stata ineccepibile, il fatto che anche mia madre non ha l’aureola mi rassicura”. Poi la figlia di Amedeo ha asserito anche che non sempre è d’accordo con le dichiarazioni della madre, e infatti ha detto: “Tira fuori certi gossip che dici ‘Ma perché? non lo dire”.

La ragazza spera che la madre arrivi fino all’ultimo al GF Vip 5

Intervistata a GF Vip Party, Guenda Goria ha commentato il percorso della madre Maria Teresa Ruta all’interno della casa di Cinecittà. Anche se la genitrice è lì dentro da oltre quattro mesi e mezzo, secondo la ragazza, la giornalista si sta divertendo tantissimo, e sicuramente è felice per l’affetto che i telespettatori le stanno dimostrando, dopo averla salvata per oltre venti nomination.

La giovane, è certa che colei che l’ha messa al mondo uscirà il più tardi possibile dal reality show. In più, osservando quest’ultima nel loft più spiato d’Italia ha notato in lei anche diversi cambiamenti, come la continua disponibilità nei confronti degli altri inquilini: “Che mamma abbia una capacità di sopportazione infinita lo sapevo, ma non fino a questo punto”.

La secca smentita di Guenda Goria su Mario Ermito

Ospite a GF Vip Party, Guenda Goria ha colto la palla al balzo smentire categoricamente il presunto flirt che la vedeva protagonista insieme a Mario Ermito. Quest’ultimo inoltre, ha recentemente smentito il gossip su Myriam Catania.

La figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso anche che tra lei e l’attore ci sia un’ottima sintonia, i due facendo lo stesso lavoro hanno diverse cose in comune, ma a quanto dichiara la figlia di Amedeo Goria, non c’è altro: “Per ora è una bella amicizia, parliamo di tante cose ma niente di più”.