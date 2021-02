Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta: ecco chi è

Nuova registrazione del dating show Uomini e Donne

Oggi pomeriggio nello studio di Uomini e Donne si è tenuta una nuova registrazione. Ovviamente erano presenti i protagonisti del Trono over e quello classico. Ma noi in questo articolo ci concentreremo sui giovani, in particolare la 18enne Sophie Codegoni.

Stando alle anticipazioni fornite in rete da Il Vicolo delle News, la tronista dopo ben cinque mesi di percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi, finalmente ha fatto la sua scelta. Ebbene sì, avendo a sua disposizione solo due corteggiatori, la ragazza ha capito che solo uno di loro riesce a farle battere il cuore forte. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete chi è e tutte le informazioni dettagliate.

La scelta di Sophie Codegoni è ricaduta su Matteo

Oggi hanno registrato una nuova puntata di Uomini e Donne e finalmente c’è stata la scelta di Sophie Codegoni. Ebbene sì, la tronista 18enne ha scelto Matteo. Grazie agli spoiler forniti in rete, possiamo svelarvi che nello studio 6 del centro Elios di Roma sono entrati i nuovi tronisti Giacomo, Massimiliano e naturalmente Sophie.

Quest’ultima che indossa un abito lungo dorato con paillettes e manica lunga e uno spacco sul lato. Poi presenta una coda di cavallo alta e sandali con tacco a spillo. In trasmissione ad assistere alla scelta ci sono Davide Donadei e Chiara Rabbi, neo coppia che si è formata solo da un paio di settimane. L’ex tronista indossa una maglia bianca e lei un abitino nero.

Trono classico: Matteo ha detto di sì a Sophie Codegoni.

A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi chiederà alla regia di Uomini e Donne di far vedere i best moment dei due corteggiatori Matteo e Giorgio che indossano per l’occasione entrambi uno smoking. Ma alla fine la 18enne ha scelto colui che sin dal primo momento che ha fatto il suo ingresso nel dating show di Canale 5 l’ha colpita immediatamente e ha lasciato il segno.

Non dimentichiamo anche i momenti di tensione vissuti, ma alla fine la giovane si è resa conto di provare un forte sentimento nei suoi confronti. Ovviamente Matteo gli ha detto di sì e sono scesi i tradizionali petali rossi sopra di loro mentre si abbracciavano, ma con la mascherina.