Uomini e Donne, oggi in onda la scelta di Davide: il gesto di Beatrice spiazza tutti

Oggi, mercoledì 10 febbraio va finalmente in onda la scelta di Davide a Uomini e Donne. La puntata comincerà con l’ingresso in studio dei tre protagonisti, che per l’occasione indosseranno degli outfit molto eleganti.

Come già trapelato dalle anticipazioni, Donadei ha optato per Chiara Rabbi, lasciando Beatrice tra le lacrime. Quest’ultima, però, contro ogni aspettativa, ha deciso di compiere un gesto estremo prima di andare via.

Oggi in onda la scelta di Davide

La messa in onda di oggi di Uomini e Donne sarà incentrata sulla scelta di Davide Donadei. Il ragazzo sfoggerà un completo scuro con una camicia bianca, mentre le corteggiatrici avranno entrambe abiti lunghi. Beatrice opterà per il color petrolio, mentre Chiara per un rosa pallido. Come di consueto, andranno in onda le clip inerenti i momenti più importanti vissuti con entrambe le ragazze. Successivamente, le due verranno allontanate dallo studio per consentire al tronista di compiere la sua scelta.

La prima a rimettere piede nella sala sarà Beatrice, la quale apparirà molto provata in quanto conscia di non essere la scelta. Il tronista le spiegherà di aver vissuto delle splendide emozioni con lei e, seppur la testa la conduca nella sua direzione, lui sente il desiderio di seguire il cuore. Lei lo accusa parzialmente di averla illusa, pertanto, in un primo momento rifiuterà di concedergli un ultimo abbraccio.

Festeggiamenti e confessioni a Uomini e Donne

Successivamente, però, lascerà tutti senza parole in quanto abbraccerà il tronista ed entrambi scoppieranno in lacrime. Gianluca De Matteis, che sarà in studio solo per assistere alla scelta, e Gianni Sperti si complimenteranno con lui per come si è comportato. Poi arriverà Chiara e Davide le svelerà quale sia stata l’esterna per lui più significativa ed in seguito le confesserà di essere la sua scelta. Lei gli dirà di si, ma prima di gettargli le braccia al collo guarderà la padrona di casa per capire se i due si possano finalmente abbracciare.

Dopo il consenso della De Filippi, dunque, cadranno i petali e partirà la musica, che per l’occasione sarà “Casa” di Giordana. Nella parte conclusiva della messa in onda di oggi di Uomini e Donne, poi, verrà dedicato un po’ di spazio anche a Maurizio, il quale dirà di essere uscito con Maria e manifesterà interesse nel vedere anche Gemma. La prima, però, non sembrerà molto interessata a lui.