Pupo attacca Tommaso per difendere Giulia, Gaia Zorzi sbotta: “Lui e la Salemi fanno parte della stessa agenzia”

Pupo si scaglia contro Tommaso Zorzi

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, l’opinionista Pupo ha nettamente preso le parti di Giulia Salemi nel suo litigio con l’ormai ex amico Tommaso Zorzi. Chi segue il reality show sa perfettamente che l’influencer italo-persiana e il rampollo meneghino nelle ultime settimane si sono raffreddati ed allontanati.

In poche parole i due ragazzi sono tornati a lanciarsi delle frecciatine come avveniva al di fuori della casa di Cinecittà. Per questo motivo il 25enne e la fidanzata di Pierpaolo Pretelli nell’ultima settimana si sono nominati a vicenda e il ragazzo in piena notte è sbottato così: “Quando usciamo ti blocco su tutti i social, non parlarmi più”.

Le pesanti affermazioni dell’opinionista del GF Vip 5 a Zorzi

I filmati sono stati commentati durante il live del GF Vip 5 di lunedì sera e se Francesco Oppini e Patrizia De Blanck si sono schierati dalla parte di Tommaso Zorzi, Antonella Elia e Pupo hanno difeso a spada tratta Giulia Salemi. L’ex ragazza di Non è la Rai ha dato a Stefania Orlando e a Zorzi delle ‘sorellastre di Ceneretola’, mentre Enzo Ghinazzi ha definito il rampollo meneghino una persona cinica, sufficientemente cattiva, stratega, egocentrica, arrogante e piena di sé.

“Sei cinico, sufficientemente cattivo, stratega, egocentrico, arrogante, pieno di te, non metti mai in discussione le tue idee, sei perfetto per entrare nel nostro mondo, siamo tutti così nello spettacolo!”, ha tuonato l’opinionista.

La replica di Gaia Zorzi su Twitter

Dopo queste accuse di Pupo nei confronti di Tommaso Zorzi, attraverso il suo profilo Twitter la sorella del gieffino, Gaia, ha preso le difese del fratello maggiore. “Si ma io mi sono “rassegnata” almeno c’è stato l’intervento di Francesco in difesa e si è parlato del vittimismo”, ha scritto la ragazza. (Continua dopo il post)

Immediatamente dopo la giovane ha voluto ironizzare sul fare una denuncia per diffamazione nei confronti dell’opinionista del Grande Fratello Vip 5, tirandogli poi una frecciatina velenosa: “Ringrazia che Pupo e Giulia sono nella stessa agenzia quindi non si beccherà parole del genere“. Arriverà la replica da parte di Enzo Ghinazzi? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.