Floriana Secondi furiosa perché scartata da L’Isola dei Famosi e dice chi prenderà il suo posto: “Lui farà una cosa che dovevo fare anche io” (VIDEO)

Floriana Secondi scartata da L’Isola dei Famosi

Floriana Secondi è stata ospite nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda martedì 9 febbraio 2021. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello ha confessato di essere stata scartata dal cast della nuova stagione de L’Isola dei Famosi che partirà nei primi di marzo alla guida di Ilary Blasi.

Oltre ad aver rivelato di aver pianto per giorni, l’ex gieffina romana ha anticipato che Giovanni Ciacci sarà uno dei naufraghi e di conseguenza sbarcherà in Honduras. Ovviamente il diretto interessato ha fatto finta di nulla, cercando di non capire il discorso della Secondi.

L’ex gieffina sarebbe stata sostituita da Giovanni Ciacci

In collegamento da Roma, Floriana Secondi particolarmente agitata a Pomeriggio Cinque ha detto che la televisione ha dei meccanismi che lei non riesce a capire. “Tanto posso dire che c’hanno perso loro. Sono stata esclusa da una cosa a cui tenevo tantissimo. Io da tre anni provavo a farla, e mi hanno consigliato di non fare polemica. Sono stata esclusa da una cosa di cui non so neanche se ne posso parlare. Sai bene a cosa mi riferisco. Tu sai Giovanni cosa stai facendo… Sono stata esclusa da questa cosa. Sono molto arrabbiata. Ci ho investito tempo e denaro, da 3 anni. Lui farà una cosa che dovevo fare anche io”, ha tuonato la vincitrice del Grande Fratello 3.

Floriana Secondi tuona contro gli autori de L’Isola dei Famosi

Ma non è finita qui. Chiamando in causa Giovanni Ciacci, Floriana Secondi a Pomeriggio Cinque ha detto anche che sono un paio di mesi che sta a correre sopra a un tapis roulant, e sono 19 anni che la lasciano a casa. “Barbara capiscimi, due anni te ti avevo chiesto se mi aiutavi ad andarci, era il mio sogno. Perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di fare bene? Quello è il programma mio, ancora più di quello che ho fatto! Era perfetto per me dai ragazzi”, ha detto la donna.

Quest’ultima, inoltre, ha rivelato di aver pianto tre giorni e tre notti e non ci dorme perché ci teneva tantissimo. “Magari sbaglio, sono impulsiva, perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di poter fare? Quello è il programma mio”, ha concluso l’ex gieffina. Ecco il video dello sfogo: