Matilde Brandi svela di avere un’attrazione per Zelletta e Oppini: stoccata a Natalia (VIDEO)

Nella puntata di Casa Chi, online da martedì 9 febbraio, Matilde Brandi si è resa protagonista di una nuova intervista in cui ha fatto delle confessioni inaspettate su Zelletta e Oppini. La donna è stata messa sotto torchio dai giornalisti che collaborano con Alfonso Signorini al punto da arrivare a fare delle confessioni molto piccanti.

L’argomento principale del dibattito è stato la situazione sentimentale della showgirl, che da poco ha interrotto la sua relazione con il marito. Nel corso della conversazione, poi, sono emersi anche dei retroscena sul presunto flirt tra Myriam Catania e Mario Ermito.

Lo spasimante segreto di Matilde Brandi

Durante l’intervista a Casa Chi, Matilde Brandi ha ammesso chi sono i due protagonisti del GF Vip verso i quali prova una sorta di attrazione, essi sono Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Tutto è nato nel momento in cui i giornalisti hanno chiesto alla loro interlocutrice come stesse procedendo la sua vita sentimentale. A quel punto, allora, la donna ha svelato che, purtroppo, a causa del Covid non può uscire molto, pertanto, le possibilità di incontrare un uomo si riducono sensibilmente.

Malgrado questo, però, pare ci sia uno spasimante che le sta ronzando attorno. A nulla sono serviti i tentativi dei giornalisti di spingerla a svelare in nome del diretto interessato in quanto lei è stata serratissima. In seguito, però, l’attenzione è stata dirottata su altro. I collaboratori di Signorini, infatti, le hanno chiesto se ci fosse qualche uomo in casa che reputa attraente.

La confessione su Oppini e Zelletta

A quel punto, allora, Matilde Brandi ha ammesso di reputare affascinanti Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Del primo, però, ha ammesso che, dato che è fidanzato, non si sarebbe mai sbilanciata più di tanto. Sul secondo, invece, si è appigliata essenzialmente al fatto che sia troppo giovane per lei. I giornalisti, allora, hanno cominciato a fare dell’ironia su Natalia Paragoni.

Azzurra Della Penna, ad esempio, ha preso in giro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dicendo che, in queste circostanze, è una persona molto sportiva. Parpiglia è scoppiato a ridere ed ha alluso alla questione della diffida contro il programma emanata dalla ragazza per porre fine ai pettegolezzi sul suo conto. Sulla questione Mario e Myriam, invece, la Brandi ha detto che lei pare si sia lasciata con il compagno, ma con Ermito ci sarebbe solo una simpatia.