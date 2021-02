Uomini e Donne: Giulia Cavaglià esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, già noto al pubblico

L’ex tronista ha ritrovato l’amore dopo Francesco Sole. Ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Uomini e Donne: Giulia Cavaglià ritrova l’amore

Abbiamo conosciuto Giulia Cavaglia qualche anno fa a Uomini e Donne tra le corteggiatrici di Lorenzo Riccardi. Lui aveva una grande attrazione fisica per lei ma alla fine ha scelto la sua rivale, Claudia Dionigi, con la quale sta continuando la sua storia d’amore. Giulia, però, non ha lasciato il programma perchè la redazione le ha proposto subito il trono. Il suo percorso è stato molto intenso e, alla fine, tra Giulio Raselli e Manuel Galiano, ha scelto proprio quest’ultimo.

Le cose, però, non sono andate bene e dopo appena tre settimane i due si sono lasciati e anche molto male accusandosi pesantemente a vicenda. In poco tempo lei ha voltato pagina con Francesco Sole e sembrava che la nuova coppia fosse molto affiatata. Invece, anche questa storia è finita dopo poco tempo e adesso sembra che Giulia abbia ritrovato di nuovo l’amore.

Giulia con il fidanzato: ecco chi è

Al contrario della storia con Manuel di cui ci sono stati strascichi social per mesi, Giulia e Francesco non hanno mai parlato apertamente dei motivi della fine della loro relazione. Tuttavia, l’ex tronista ha fatto capire di essere stata tradita, esattamente come con Manuel. Adesso, però, la ragazza ha voltato pagina e si è mostrata felice sui social accanto ad un altro ragazzo.

Il suo nuovo fidanzato è una persona già nota al pubblico. Lui è Federico Chimirri, ex fidanzato di Silvia Provvedi ed ex corteggiatore di Uomini e Donne di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Federico oggi è un noto dj (ha collaborato anche con Andrea Damante).

Tra lui e Giulia sembra proprio essere scoppiato l’amore. Da una serie di Instagram Stories che Giulia ha pubblicato sul suo profilo si vede che c’è molta affinità tra di loro. Si tengono per mano, si chiamano “amore” e stanno trascorrendo una piccola vacanza in montagna in intimità. (Continua dopo la foto)

Questa volta sarà quella giusta per Giulia? Voi che cosa ne pensate di questa nuova coppia? Vi piace?