Ex gieffina Vip parte per la Spagna: sarà una concorrente di Supervivientes

Una ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è pronta per l’Honduras. Ecco tutti i dettagli

Ex gieffina pronta per Supervivientes?

Sembra proprio che una vip, ex gieffina di Alfonso Signorini e non solo, sia pronta a partire per la Spagna mettendosi alla prova a Supervivientes (L’Isola dei Famosi versione spagnola). Si tratta di Valeria Marini. Lei ha partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello Vip per poi tornare l’anno scorso nella quarta edizione condotta da Alfonso Signorini.

A quel tempo Valeria Marini era stata contattata dal programma spagnolo ma la showgirl ha deciso di rimanere in Italia e fare il Grande Fratello Vip, molto più semplice dell’Isola dei Famosi. Lei ha partecipato al reality in Italia per poco tempo e ha detto che è un’esperienza molto dura e in Spagna dura ben 15 settimane.

Tuttavia, adesso pare che le cose siano cambiate. Santo Pirrotta a Ogni Mattina ha rivelato che Valeria Marini ha preparato le valigie ed è pronta a partire per l’Honduras per partecipare a Supervivientes.

Ogni anno la Spagna cerca concorrenti italiani. Hanno affrontato l’avventura, ad esempio, Paola Caruso, Carmen Russo, Valerio Pino, Elisa De Panicis. Come la vedete Valeria Marini come nuova naufraga e alle prese con lo spagnolo? Sicuramente l’amicizia con Ivan Gonzalez l’ha aiutata con la lingua non credete?

L’Isola dei Famosi: le ultime novità

La versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ovvero Supervivientes, è molto seguita sia dal pubblico spagnolo che italiano. Recentemente abbiamo seguito dall’Italia le avventure di Fabio Colloricchio, di Ivana Icardi e gli ascolti del programma sono molto diversi da quelli della versione italiana. In Spagna c’è meno pudore a mandare in onda anche immagini molto spinte.

La versione spagnola, tuttavia, inizierà dopo la fine di quella italiana. La nostra Isola dei Famosi partirà a marzo, dopo la fine del Grande Fratello Vip e del Festival di Sanremo. Alessia Marcuzzi ha lasciato il testimone a Ilary Blasi. Nonostante il programma parta tra meno di un mese non ci sono ancora nomi ufficiali del cast. Per il momento ci sono voci che vorrebbero in Honduras Giorgio Manetti, Amedeo Goria, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Giovanni Ciacci, Clemente Russo, Vera Gemma, Angela Melillo, Alessandra Canale, Valentina Persia.