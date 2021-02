Amici 20, Raffaele contro Rudy Zerbi: ‘Subdolo e meschino’, contro l’insegnante anche una sua allieva

Raffaele è molto risentito per il comportamento di Rudy Zerbi. A trovare appoggio contro l’insegnante di canto anche un’altra concorrente, sua allieva

Amici 20: lo sfogo di Raffaele contro Rudy Zerbi

Nelle puntate precedenti di Amici 20 abbiamo visto spesso i commenti negativi e le critiche di Rudy Zerbi nei confronti di Raffaele, cantante della squadra di Arisa.

Se quest’ultima ha grande stima per il suo allievo, Rudy lo attacca ripetutamente sul modo di cantare, sulla mancanza di personalità e anche sul modo di vestire. Nell’ultimo appuntamento del sabato Rudy Zerbi ha chiesto a Raffaele di fargli sentire un brano preparato da lui, Hero, per poi criticarlo di nuovo.

Questo comportamento ha fatto scattare la reazione di Raffaele che in casetta si è sfogato con i suoi compagni d’avventura: “Zerbi è subdolo e meschino, mi sono sentito umiliato. Ho giustificato il suo gesto di alzarsi, pensavo che ci fosse del bene tutto sommato, ma evidentemente il bene non c’è proprio. Da oggi in poi non giustifico più niente e se cerca un confronto io lo rifiuto“. Tra Arisa e Rudy Zerbi continua ad esserci un rapporto molto teso per gli attacchi che lui rivolge in continuazione a Raffaele, spesso anche contradditori tra loro. Ma a sorpresa anche un’allieva di Rudy ha avuto qualcosa da dire al suo coach.

Anche Ibla è contro Rudy Zerbi

Raffaele si è sfogato in particolar modo con Esa e Ibla ed entrambi sono allievi scelti da Rudy Zerbi. Se Esa ha provato a calmarlo e a vedere il tutto sotto un altro punto di vista, Ibla è andata chiaramente contro il suo coach.

Non solo ha dato ragione a tutto quello che ha detto Raffaele, ma ha anche criticato come Zerbi si è rivolto a lei dopo la canzone che ha cantato in puntata. Lui le ha detto che in Don Raffaè mancava l’ironia, ma Ibla non è per niente d’accordo. Innanzitutto perchè non doveva esserci ironia, lei ha studiato bene la canzone e l’ha sentita molto.

“Io ho fatto l’interpretazione che per me è giusta per quel brano, in quel brano non deve esserci ironia, ma che non arrivi al mio coach è un problema. Vorrei capire lui come la canterebbe questa canzone” ha detto Ibla verso Rudy Zerbi. Che cosa succederà? Ci sarà un confronto?