Belen Rodriguez incinta, il compagno Antonio: “Non volevo figli”

Belen Rodriguez conferma la gravidanza

Dopo tanto mistero finalmente la show girl argentina ha tolto ogni dubbio. Belen Rodriguez è in attesa del suo secondo figlio ed è al quinto mese di gravidanza. Ieri la notizia è uscita su tutti i settimanali e a darne lo scoop il giornale di Alfonso Signorini.

La gravidanza è arrivata dopo quattro mesi di relazione ed è stata una cosa voluta da entrambi. La loro storia è stata accettata da Santiago anche se la modella all’inizio ha preferito presentarglielo come un amico.

Le parole di Antonio Spinalbese sulla compagna

Al settimanale Chi non si è raccontata solo Belen Rodriguez, che ovviamente è al settimo cielo per questa gravidanza. Fin dal primo istante, la modella ha sentito che fosse una femminuccia e questo la rende molto contenta. Come detto in precedenza, anche Antonio Spinalbese si è raccontato a cuore aperto e ha parlato per la prima volta dei suoi sentimenti e di ciò che prova per l’argentina.

Il noto air stylist ha spiegato che ha perso suo padre quando era bambino e la sua morte lo ha cambiato molto. A volte sembra triste nei momenti felici e viceversa ma è una persona molto sensibile. “Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio. Sono pronto a fare il papà, ha ammesso”. L’unica cosa difficile per ora è saper gestire la notorietà della compagna e anche la troppa presenza dei paparazzi, alla quale non è abituato. Lo stesso vale anche per la sua famiglia, perchè nessuno appartiene al mondo dello spettacolo.

In arrivo le seconde nozze per la Rodriguez?

Antonio Spinalbese, sempre durante la lunga intervista a Chi ha parlato della sua famiglia e in particolare di suo padre. Il giovane 25enne ha ammesso che il suo papà ha sempre tradito la mamma e viene da una famiglia di genitori seprati. Sin da piccolo si è sempre visto come lui motivo per il quale non voleva sposarsi ed avere figli.

Ora, però, accanto a Belen tutto sembra cambiato ed è pronto a diventare padre. Una gioia immensa che gli cambierà la vita ma di sicuro lo renderà ancora di più una persona migliore. E sulle possibile nozze tra i due per ora ancora non ci sono progetti ma nulla è da escludere. Ecco le sue parole a rigurado: “Chiedo a Belen se vuoel sposarmi tutti i giorni, ma non per avere un documento ma perchè desidero che questa gioia si rinnovi sempre!”