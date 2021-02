Amici 20: Sangiovanni cambia categoria? Il cantante a lezione di danza

Sangiovanni è molto interessato alla danza e crede di avere un suo stile. Ecco che cosa è successo nella scuola

Amici 20: Sangiovanni pronto a cambiare categoria?

Sangiovanni è stato il primo cantante ad entrare della scuola di Amici di Maria De Filippi in questa ventesima edizione, molto particolare. Infatti, i ragazzi sono isolati in una casa dove devono vivere tutti insieme. Così sono nati amori, amicizie ma non solo. I ballerini si interessano al canto e i cantanti al ballo.

Questo è quello che è successo a Sangiovanni. Dal momento che il ragazzo sul palco si muove sempre molto, la produzione ha deciso di fargli fare qualche lezione di danza con Marcello Sacchetta così che il cantante possa avere padronanza del suo corpo durante le sue performance. ll ragazzo ha espresso tutta la sua curiosità verso il mondo della danza e si è cimentato nell’imparare passi di ogni stile. È passato dalla danza classica alla danza moderna all’hip-hop (potete vedere il video qui).

Ovviamente durante il daytime di Amici 20 la produzione ha scherzato e ironizzato su questo. Sangiovanni non cambierà categoria ma si perfezionerà nelle sue performance dal vivo con Marcello. In ogni caso è bello vedere come i mondi della danza e del canto si possano unire. Sangiovanni non è il solo appassionato dell’altra categoria al quale appartiene.

Ad esempio, anche il ballerino Alessandro nei momenti liberi si diverte a rappare mentre gli altri concorrenti cantanti suonano. Così come Martina dalla sua categoria di danza latinoamericana si sta avvicinando al mondo del musical perchè ama anche cantare ed è molto brava a farlo. Voi che cosa ne pensate?

Le ultime novità

Anna Pettinelli ha perso Evandro, eliminato dopo una sfida, uno dei suoi due allievi. Arisa ha visto l’eliminazione di Arianna e ha accolto un’altra cantante, Elisabetta. Tra i professori di canto non corre buon sangue, soprattutto a causa degli attacchi che Rudy Zerbi rivolge ai cantanti delle sue colleghe. Rudy, però, ha anche sospeso la maglia a Leonardo, colpevole secondo lui di non concentrarsi sulle cose giuste.

Nella danza probabilmente sarà aggiunto un nuovo banco per la ballerina Serena. Alessandra Celentano lo ha chiesto, i ragazzi hanno votato e la produzione deciderà cosa fare. Nel frattempo continua la discussione tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sul metodo di lavoro nei confronti dei ragazzi.