DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 12 febbraio: brutto imprevisto per Emre e Leyla

Ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno è giunta al termine. Cosa accadrà nella puntata in onda venerdì 12 febbraio 2021? Gli spoiler dicono che Sanem dopo aver appreso da Yigit che negli Stati Uniti sono interessati a pubblicare il suo romanzo quando sarà finito, ascolterà il consiglio del suo datore di lavoro.

Nello specifico, la giovane aspirante scrittrice inizierà a lavorare sin da subito al suo libro, ma purtroppo dovrà fare i conti con numerose distrazioni. Infatti, la presenza di can al suo fianco non la farà concentrare. Mentre Emre e Leyla si dimenticheranno di acquistare gli abiti per i festeggiamenti delle loro nozze.

Emre e Leyla hanno un imprevisto

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 12 febbraio 2021, rivelano che finalmente arriverà il tanto atteso giorno per Emre e Leyla. I due ragazzi, pur essendosi già convolati a nozze in comune davanti ai testimoni Sanem e Can, accetteranno ancora una volta di festeggiare il loro matrimonio.

Ma stavolta anche in presenza dei rispettivi genitori, e in particolare delle invadenti madri Huma e Mevkibe, che non vedono di buon occhio la coppia. Tuttavia, la giornata si preannuncerà piena di colpi di scena, poiché i due novelli sposi dovranno fare i conti con uno spiacevole inconveniente. Nello specifico, dopo essersi dimenticati di comprare gli abiti per la cerimonia nuziale, il secondogenito di Aziz e la moglie andranno di corsa in una boutique.

Sanem non riesce a concentrarsi

Gli spoiler dell’ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che subito dopo Sanem si recherà a casa del suo amato con la speranza di riuscire a trovare l’ispirazione giusta per scrivere qualche pagina del suo romanzo. Ma purtroppo non sarà così visto che la giovane aspirante scrittrice non riuscirà a concentrarsi neanche stando al fianco di Can Divit.

Nel frattempo la perfida Huma, dopo essersi mostrata molto irritata nel vedere il suo primogenito in compagnia della futura sposa, farà un sospiro di sollievo quando a casa sua giungeranno degli ospiti. Nel dettaglio, a fare una sorpresa ai Divit saranno i dipendenti dell’agenzia pubblicitaria, ossia Deren e CeyCey e a loro si è aggiunto anche l’editore Yigit. Quest’ultimo si presenterà con lo scopo di aiutare la Aydin, anche se non ci riusciranno.