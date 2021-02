Oroscopo 11 febbraio 2021: Cancro più parsimoniosi, Acquario troppo razionali

L’Oroscopo dell’11 febbraio esorta i nati sotto il segno del Cancro ad essere un po’ più parsimoniosi nella sfera economica e flessibili in quella amorosa. Gli Acquario, invece, saranno eccessivamente razionali.

Previsioni 11 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. Momento molto interessante sia per i sentimenti sia per il lavoro. Nella prima sfera potreste ricevere delle sorprese dal passato, ma valutate attentamente la vostra strategia. In campo professionale, invece, sono in arrivo delle nuove collaborazioni. Siate di larghe vedute. La flessibilità sarà certamente apprezzata.

Toro. Gli aspetti caratteriali che contraddistingueranno questo particolare momento storico saranno la forza e la tenacia. Difficilmente le persone che vi circondano riusciranno a farvi cambiare idea e questo sarà un enorme vantaggio dal punto di vista professionale. Gli altri riconosceranno in voi un ruolo di leadership.

Gemelli. Buone opportunità in vista in campo professionale. A partire da oggi comincia una fase di ascesa per i nati sotto questo segno. Dal punto di vista emozionale, invece, sentite un forte bisogno di amare e di essere amati. Ricordate, però, che le cose migliori accadono quando meno le si aspettano.

Cancro. L’Oroscopo dell’11 febbraio vi esorta ad essere un po’ più parsimoniosi. Le questioni economiche e finanziarie sono quelle che maggiormente vi stanno generando turbamenti in questo periodo. Tale nervosismo potrebbe riversarsi anche nei rapporti di coppia, fate attenzione.

Leone. State lontani dalle discussioni, specie dal punto di vista professionale. In questo periodo potrebbero nascere delle situazioni scoccianti con i vostri colleghi o superiori, pertanto, l’unico modo per uscirne indenni è quello di farvi scivolare le cose addosso. In amore c’è una lenta e lieve ripresa.

Vergine. Cercate di mantenere la calma in amore. Talvolta potrebbero presentarsi delle situazioni a voi non gradite, ma tutto si supera con la giuste dose di obiettività e diplomazia. Evitate di impelagarvi in discussioni estenuanti, che avranno come unico risultato quello di compromettere il vostro umore.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Tutti gli ostacoli sono superabili e a ogni problema esiste una soluzione, basta solo cercarla. Dal punto di vista professionale il periodo è abbastanza tranquillo, spesso siete voi a crearvi delle preoccupazioni che, in realtà, non esistono. In amore, invece, lasciatevi andare un po’ di più.

Scorpione. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di nervosismo e tensioni. Non vi sentite tranquilli, questo soprattutto perché non sapete in che direzione andare. Spesso, in questi casi, la cosa migliore è restare fermi e aspettare che passi la bufera.

Sagittario. Questo è il momento giusto per apprendere e avere le antenne drizzate. Siate come una spugna, che assorbe saggezza e esperienza e respinge le negatività. Nel lavoro ci sono nuove opportunità in vista. L’Oroscopo dell’11 febbraio, infatti, vi esorta a cogliere certe occasioni al volo, prima che sia troppo tardi.

Capricorno. Tenaci, forti e pieni di spirito d’iniziativa. I nati sotto questo segno stanno lottando per riuscire ad ottenere una rivalsa dal punto di vista professionale. I traguardi, però, si raggiungeranno poco per volta, quindi, non siate troppo impazienti. In amore, invece, siete un po’ distratti.

Acquario. In questo momento sarete pervasi dalla ragione. Oggi sarà molto difficile per voi lasciarvi andare alla emozioni in quanto esse verranno irrimediabilmente raffreddate dalla parte più ragionevole e sensata del vostro io. Nel lavoro questa sarà un’arma in vostro favore, ma nei rapporti di coppia potrebbe portare a qualche complicazione.

Pesci. La giornata odierna sarà caratterizzata da una certa creatività. Per tale ragione, sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni che hanno a che fare con questa sfera. Dal punto di vista delle emozioni, invece, sarete particolarmente sensibili. Cercate di stare lontano da coloro i quali raccontano solo guai.