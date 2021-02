Juliano Mello svela come ha scoperto la morte del fratello e poi su Dayane: “Non avete capito niente”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Juliano Mello ha parlato ancora della morte di suo fratello Lucas ed ha fatto delle confessioni su Dayane. Il giovane è ancora estremamente provato per quanto accaduto alla sua famiglia, pertanto, ha fatto molta fatica ad apparire pubblicamente in tv per parlare della vicenda.

Ad ogni modo, durante l’intervista ha raccontato alcuni dettagli inerenti l’incidente mortale che ha coinvolto il suo consanguineo e poi ha parlato di Dayane. Nello specifico, ha svelato il reale motivo per cui la Mello ha deciso di rimanere nella casa del GF Vip.

Juliano sulla morte del fratello

La morte del fratello di Dayane Mello ha spezzato il suore di tutti, specie di Juliano. Quest’ultimo, nel corso di un’intervista con il magazine di Alfonso Signorini, si è aperto ed ha manifestato tutto il suo dolore. Juliano ha svelato cosa ha provato quando ha appreso della morte del fratello. Il giovane ha ricevuto una telefonata spiazzante durante la quale il suo mondo è crollato. Un camion ha maciullato l’auto su cui era a bordo Lucas strappandolo alla vita all’età di soli 26 anni.

Nel momento in cui ha appreso la drammatica notizie, il fratello di Dayane ha detto che non gli hanno dato nessuna speranza, in quanto il giovane fosse morto sul colpo. Adesso sono ancora in corso delle indagini per scoprire l’esatta dinamica dell’incidente. Sulla strada non ci sono segni di frenata e Lucas è risultato negativo agli alcol test. Successivamente, il giovane è passato a parlare di sua sorella.

Perché Dayane Mello non è uscita dalla casa

Juliano Mello ha svelato cosa si sono detti lui e Dayane al telefono quando l’ha informata della morte del fratello. Il ragazzo ha esortato la modella a continuare la sua esperienza all’interno del reality show in quanto Lucas era il suo primo sostenitore. Dayane, dunque, ha deciso di rimanere in casa come forma di rispetto e devozione per il fratello scomparso. Inoltre, tutte le persone che la stanno accusando di essere fredda e priva di emozioni si sbagliano di grosso.

I fratelli Mello sono stati abituati a vivere situazioni difficili, ma anche nei momenti più bui non hanno mai perso la speranza e l’amore reciproco. Per dimostrare ulteriormente il suo legame a Lucas, Juliano ha deciso di incidere anche il suo nome sulla pelle e l’immagine è stata pubblicata su Instagram.