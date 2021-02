Maria Teresa Ruta scopre che Zorzi l’ha nominata, la reazione: “Come un bambino…” (VIDEO)

Tommaso Zorzi nomina la Ruta piuttosto che Giulia Salemi

Una cosa è certa al Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta è rimasta delusa da Tommaso Zorzi. Il motivo? Lunedì sera, nel corso della nuova puntata su canale 5 come sempre ci sono state le nomination. Il rampollo meneghino che per tutta la settimana ha avuto delle discussioni con Giulia Salemi, stranamente non l’ha votata. Ebbene sì, il 25enne ha preferito la madre di Guenda Goria all’influencer italo-persiana.

Iniziativa che ha fatto saltare i nervi anche Dayane Mello che fino a giorni fa era molto attaccato all’influencer. La modella brasiliana infatti, parlando con l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva ha mostrato il suo dissenso per quanto accaduto. In tutto questo il diretto interessato non ha voluto chiarire con la Ruta restando fermo sulla sua decisione.

Maria Teresa Ruta dà del bambino a Tommaso Zorzi

Come accennato prima, al Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta ha confessato di sospettare di essere stata nominata da Tommaso Zorzi e così è stato. La madre di Guenda Goria lo ha confessato a Dayane Mello, che glielo aveva chiesto esplicitamente.

“Ho pensato che se non dorme con me è perché mi ha nominato: un bambino farebbe così. Magari si sente in colpa, ma non lo so e non lo voglio neanche sapere. Gli ho sempre dato licenza, gli ho detto: ‘nominami quando vuoi’. Sto bene, ho parlato con Stefania, con te, con Tommaso… poi semmai parlo anche con gli altri“, ha detto la giornalista alla modella brasiliana. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

La reazione di Maria Teresa Ruta, ma anche l’iniziativa di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 ha fatto parlare molto il popolo del web. Infatti, gli utenti che guardano con passione il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non hanno visto di buon occhio il brutto gesto del rampollo meneghino nei confronto dell’ex moglie di Amedeo Goria.

E pensare che per tutta la settimana quest’ultimo aveva fatto capire che lunedì avrebbe nominato Giulia Salemi per il tradimento fatto giorni prima. Ma anche la giornalista è stata criticata per aver dato del bambino al 25enne milanese.