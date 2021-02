GF Vip, Maria Teresa Ruta spiazza tutti: “La storia di Filippo l’ho inventata” caos sul web (FOTO)

Sul profilo Instagram di Sonia Lorenzini è apparso un video davvero scioccante inerente Maria Teresa Ruta e una confessione fatta al GF Vip. Nella clip in questione si vede la donna conversare con Dayane Mello e, durante la chiacchierata, si è lasciata scappare qualcosa di inaspettato.

La showgirl, infatti, ha fatto delle strane allusioni alla vicenda inerente Filippo Nardi, che poi ha decretato anche la sua squalifica dal gioco. A quanto pare, sembra che la donna si sia inventata tutto.

La confessione di Maria Teresa Ruta al GF Vip

Nel corso di una recente conversazione con Dayane al GF Vip, Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione che sta generando molto sgomento sul web. Nello specifico, la donna ha ammesso alla sua coinquilina che, quando accadevano le discussioni con Stefania, pur di non litigare, ha inventato qualunque cosa. Tra le varie cose inventate durante questa esperienza, la showgirl ha ammesso di aver mentito anche su tutte le insinuazioni fatte su Filippo Nardi.

Ricordiamo che il conte fu squalificato dal programma a causa di alcune frasi inopportune adoperate nei confronti della showgirl. A rincarare la dose sulla vicenda, arrecando un enorme danno d’immagine all’ex gieffino, ci pensò la Ruta, la quale disse di aver subito cose ben più gravi e pesanti da Filippo. La donna si sfogò con i suoi compagni d’avventura e nei confessionali ammettendo di essere stata importunata dal protagonista in più occasioni con frasi e atteggiamenti davvero scortesi.

I commenti di Sonia Lorenzini e Filippo Nardi

Ebbene, a distanza di qualche mese, Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione spiazzante ripresa dalle telecamere del GF Vip. A commentare l’accaduto sono stati, soprattutto, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi. La prima ha esortato i suoi fan a mandarle in privato il video integrale della confessione della showgirl. Le sue parole sono davvero gravissime, pertanto, se la cosa fosse vera come sembra dovrebbe beccarsi tutte le conseguenze del caso.

Anche Filippo non ha potuto fare a meno di condividere a sua volta il filmato in questione facendo i suoi complimenti alla gieffina per come abbia manipolato magistralmente tutta la situazione. Questa nuova versione del fatti emersa sta spingendo moltissime persone a condannare la concorrente, reputandola falsa e meschina nei confronti dei suoi compagni. La donna avrebbe fatto di tutto per passare da vittima in modo da guadagnarsi la stima e gli apprezzamenti dei telespettatori.