GF Vip, Giulia Salemi ignora Stefania Orlando che sbotta: “Non me ne frega niente”

Stefania Orlando e Giulia Salemi si ignorano al GF Vip 5

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 e il pubblico ha assistito ad un’ennesima discussione tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. Cos’è Per quale motivo stavolta? L’influencer italo-persiana, dopo aver visto un video in cui la la moglie di Simone Gianlorenzi ha sparlato alle sue spalle, è sbottata manifestando tutto il suo disappunto.

Per questo motivo le due gieffine hanno avuto un confronto molto acceso che ha provocato altri malumori. Infatti, il giorno seguente la fiamma di Pierpaolo Pretelli ha ignorato totalmente la Orlando all’interno della casa di Cinecittà, non contraccambiando il suo saluto. Un’iniziativa che ha lasciato senza parole quest’ultima, la quale ha approfittato della situazione per scherzare su tutta questa vicenda con Samantha De Grenet: “Sai che ti dico…Per caso sta nel cassetto quel cavolo che me ne frega?”.

La moglie di Gianlorenzi sbotta al GF Vip 5

Il giorno seguente alla puntata del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando si è alzata abbastanza carica ed agguerrita. E dopo aver scherzato sul fatto di essere stata ignorata tutto il tempo da Giulia Salemi, ha confessato a Rosalinda Cannavò di essere certa che all’interno del loft più spiato d’Italia ci sia tanta. “Ma la ‘falsezza’ di questa casa non ha davvero precedenti…Io credo che nelle altre edizioni del GF Vip questa ‘falsezza’ non c’era…”, ha asserito la moglie di Simone Gianlorenzi.

In pratica, quest’ultima sembra davvero non aver paura di niente e di nessuno dei concorrenti del reality show di Canale 5. In tutto questo però, la donna è rimasta a bocca parta per la decisione di Tommaso Zorzi di nominare Maria Teresa Ruta.

Il confronto tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

Sempre il giorno dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando ha voluto chiarire con la sua amica Maria Teresa Ruta. Infatti, le due gieffine la sera precedente avevano avuto una forte discussione durante la diretta. Nel faccia a faccia la bionda conduttrice ha chiesto alla giornalista quanto il loro rapporto d’amicizia si basi sulla sincerità.

A quel punto la madre di Guenda Goria ha detto: “Ma quello che è successo ieri sera non riguarda la nostra vita e tutte le cose che ci siamo dette fino a questo momento…”. Dopo tale confronto le due donne si sono abbracciate teneramente. Diverbio superato?