Alda D’Eusanio, diagnosi choc dello psichiatra Melluzzi: “Va protetta da sé stessa”

La squalifica di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip 5

La permanenza di Alda D’Eusanio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata solo otto giorni e si è conclusa nel peggiore dei modi. La giornalista e scrittrice è stata espulsa dal reality show di Canale 5 dopo le assurde illazioni nei confronti di Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. Quest’ultimi hanno querelato l’ex gieffina perché ha detto che il musicista riempie di botte la nota cantante.

E se gran parte del pubblico ha puntato il dito contro la 70enne, c’è una voce fuori dal coro, ovvero quella dello psichiatra Alessandro Meluzzi, che spesso è presente nei salotti televisivi. Il medico ha proposto un’altra e interessante chiave di lettura dell’intera faccenda. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

Riccardo Signoretti e l’intervista dello psichiatra Alessandro Meluzzi

Lo psichiatra ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo Tv. In attesa di vedere la rivista in tutte le edicole italiane, a dare qualche anticipazione è stato il direttore della testata, Riccardo Signoretti, attraverso Instagram. Nel noto social network si vede in primo piano copertina del periodico in primo piano.

“Frasi shock al GF vip: Mediaset caccia la giornalista Alda D’Eusanio e, in un comunicato, scrive che lei ‘dovrà prendersi la completa responsabilità delle sue azioni’. Ma siamo sicuri che possa essere considerata del tutto responsabile?”, ha scritto il giornalista e opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso. (Continua dopo il post)

Le clamorose dichiarazioni di Alessandro Meluzzi

Il direttore del magazine Nuovo Tv Riccardo Signoretti quindi, ha tirato in ballo lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Sul settimanale in edicola giovedì 11 febbraio, si legge che il medico esprime molti dubbi in proposito.

“Dopo l’incidente del 2012 e il lungo periodo di coma, ancora oggi, secondo il medico, ‘la D’Eusanio andrebbe protetta, anche da se stessa. Ha perso il concetto del limite e il buon senso’. E le persone che si sono sentite offese dalle sue esternazioni? Scoprite su Nuovo il parere di Meluzzi”, anticipa il giornalista sul profilo Instagram della sua rivista. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere.