GF Vip, lite di fuoco tra Giulia e Stefania, la Orlando provoca: “Stai facendo come Elisabetta…” (VIDEO)

In queste ore nella casa del GF Vip è scoppiata un’accesissima lite tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. Ad aver acceso la miccia della discordia è stata la nomination che l’ex conduttrice Rai ha fatto ai danni dell’influencer.

Quest’ultima non ha affatto gradito tale scelta, sta di fatto che ha confessato alla sua compagna d’avventura il suo malessere. Durante il confronto, però, la situazione è degenerata, al punto da arrivare ad alzare parecchio la voce.

La lite tra Giulia e Stefania

Gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia si stanno gradualmente modificando. Le amicizie vanno mutando e, di conseguenza, anche le nomination. Per tale ragione, Giulia e Stefania hanno avuto una pesante lite al GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui la Orlando ha nominato la sua amica. Successivamente, durante una chiacchierata con Pierpaolo, ha parlato della questione facendo quasi dell’ironia sulla reazione avuta dalla sua fidanzata nel momento in cui ha appreso della votazione.

Tale comportamento non è stato affatto gradito dalla Salemi che, infatti, ha ignorato per tutta la giornata la sua compagna d’avventura. Poco dopo pranzo, però, il confronto è stato inevitabile e le due se ne sono dette di tutti i colori. Giulia ha ammesso di essere rimasta molto delusa nell’apprendere di essere stata nominata da quella che reputava essere una sua amica. Stefania, dal canto suo, ha detto che i legami possono mutare, ma la stima resta invariata.

La situazione degenera e la Orlando punge

Il motivo per cui ha nominato Giulia risiede nel fatto che l’ha vista particolarmente isolata negli ultimi giorni in quanto troppo concentrata nella sua storia d’amore. Secondo il punto di vista di Stefania, Giulia non avrebbe digerito la nomination e questo avrebbe fatto scoppiare la lite. La Orlando, inoltre, ha rincarato la dose accusando la sua interlocutrice di comportarsi come fece Elisabetta quando, tempo fa, lei si intromise nel suo rapporto con Pierpaolo.

Queste parole hanno ferito ulteriormente la ragazza, la quale ha ammesso che se in questi giorni si è isolata è perché non si è sentita integrata nel gruppo. Tali parole hanno spinto la conduttrice ad accusare la giovane di voler passare per vittima. Quest’ultima ha provato a smentire ma, alla fine, la discussione si è conclusa in malo modo con Stefania che ha ribadito quando la Salemi sia pesante e petulante. (Clicca qui per il video)