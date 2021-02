Uomini e Donne, anticipazioni dell’11 febbraio: rissa tra Tina e Gemma, scendono i nuovi tronisti

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Davide Donadei che ha concluso la sua esperienza nel programma di Canale 5 con Chiara Rabbi, cosa accadrà oggi pomeriggio?

Stando agli spoiler diffusi in rete dal portale Il Vicolo delle News, in studio assisteremo alla presentazione dei due nuovi tronisti che si chiamano Giacomo e Massimiliano. In più, i numerosi telespettatori vedranno anche l’ennesima discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due anche stavolta se ne diranno di tutti i colori. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo più tardi.

La presentazione dei nuovi tronisti

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, rivelano che Maria De Filippi annuncerà l’ingresso di due nuovi tronisti ufficiali. I due ragazzi di 20 e 25 anni saranno pronti a cercare la possibile anima gemella da poter avere al loro fianco. I due si chiamano Giacomo e Massimiliano, entrambi molto giovani.

Quest’ultimi sono accomunati dal desiderio di riuscire a trovare una ragazza molto semplice e che possa essere in grado di rapire il loro cuore. Ma come accade da un decennio a questa parte, l’appuntamento di oggi pomeriggio si partirà ancora una volta con la protagonista indiscussa del Trono over, ossia Gemma Galgani.

Trono over: forte discussione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne è stato registrato lo scorso 2 febbraio 2021 e non sono mancati i colpi di scena. Infatti, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, in studio ci saranno delle discussioni infuocate tra i vari protagonisti del parterre senior. Occhi puntati sulle due acerrime nemiche, ovvero: Gemma Galgani e Tina Cipollari.

La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi e la 71enne torinese anche questa volta, sono giunte ai ferri corti e tra le due donne ci sarà una nuova accesa litigata nello studio 6 del centro Elios di Roma. Stavolta la vamp frusinate si è spinta oltre con la piemontese, per questo motivo interverrà la padrona di casa. Per altre anticipazioni ed informazioni sulla trasmissione targata Fascino basta collegarsi al portale web Witty Tv.