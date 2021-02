GF Vip, la proposta indecente di Giulia a Pierpaolo, fregata dalle telecamere: “Quando gli altri dormono”

Giulia Salemi e la proposta al fidanzato Pierpaolo Pretelli

Nelle ultime ore delle dichiarazioni fatte da Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno scatenato una serie di polemiche e critiche da parte dei numerosi telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimi non hanno gradito per niente il metodo escogitato della nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli per mettersi ancora di più in mostra e provare a conquistare la finale fissata per il prossimo primo marzo.

Ricordiamo che la sua dolce metà, ovvero l’ex Velino di Striscia la Notizia ha già ottenuto l’accesso all’atto conclusivo già da un paio di settimane. Mentre l’influencer italo-persiana viene spesso mandata in nomination dai compagni d’avventura. La cosa certa è che la figlia di Fariba un personaggio molto divisivo sia dentro che fuori il loft più spiato d’Italia. “Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi…”, ha detto la ragazza al fidanzato.

L’influencer italo-persiana accusata di essere un’arrivista

“Dobbiamo inventarci qualcosa”, ha affermato Giulia Salemi dividendo il pubblico del Grande Fratello Vip 5. Infatti, in tanti le hanno puntato il dito contro accusandola di essere disposta a tutto pur di arrivare alla finalissima del reality show di Canale 5. Mentre altri hanno preso le sue difese, definendola semplicemente un’uscita ironica.

“Fate girare questo video ecco Giulia che in puntata fa la vittima e qui che si organizza per arrivare in finale. Queste parole dimostrano la sua falsità”, hanno scritto dei leoni da tastiera sui vari social network, ma in particolare su Twitter.

I giudizi del popolo del web sulla Salemi

Nonostante le polemiche, senza ombra di dubbio Giulia Salemi è una delle protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e sta lasciando il segno durante il suo percorso. Infatti, nel bene e nel male l’influencer italo-persiana fa sempre parlare di sé.

Ad esempio, qualche giorno fa la ragazza era stata protagonista di uno scivolone abbastanza pesante, quando davanti a Dayane Mello, che recentemente è stata colpita da un grave lutto il suo lutto, si è lasciata scappare la seguente frase: “Se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso…”.