Uomini e Donne: Davide ha scelto Chiara, lo sfogo di Beatrice dopo la puntata

Era già noto da tempo grazie alle talpe presenti in studio che poi diffondono le anticipazioni sul web. Davide Donadei ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, che è andata in onda mercoledì 10 febbraio, e ha scelto Chiara. Sui social, tra gli amici e i conoscenti di Davide la preferita era Beatrice e anche lui si era affezionato molto ad entrambe, ma alla fine ha dovuto seguire il suo cuore.

Chiara non ha detto nulla quando ha saputo di essere la scelta, ha guardato Maria chiedendo se si poteva avvicinare, ha abbracciato forte Davide dicendogli che non ha nulla da dire ma che voleva solamente andare via dallo studio al più presto. Beatrice, invece, è rimasta molto male per non essere stata la scelta.

Di fronte a Davide ha pianto e gli ha detto che doveva dire di meno perchè le frasi pronunciate da lui nelle ultime settimane erano troppo importanti. Si sono abbracciati per volere di Davide e lei gli ha detto un freddo: “Buona fortuna“. Tuttavia, dietro le quinte Beatrice ha avuto un amaro sfogo.

Lo sfogo di Beatrice dietro le quinte

Beatrice si aspettava di non essere la scelta. Infatti, quando le due ragazze sono uscite lei ha subito detto che sarebbe stata richiamata a breve e così è stato. Ovviamente Davide ha voluto prima parlare con lei. Quando ha salutato tutti ed è uscita dallo studio, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare alle lacrime ancora di più e si è sfogata con la redazione.

“Un conto è aspettarselo e sperare sempre un po’ un conto è sentirselo dire. Io sono venuta qua per cercare qualcosa, non sono io quel qualcosa per lui e non posso farci niente. Gli ho detto io di scegliere con il cuore, continuerò a fare le mie cose e farò come sempre, farò finta di niente“, ha detto Beatrice tra le lacrime.

Alla fine ha comunque riconosciuto di essere cresciuta tanto in questi cinque mesi e di essere davvero orgogliosa della persona che è diventata (per guardare lo sfogo di Beatrice clicca qui).