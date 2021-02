Uomini e Donne: Davide e Chiara dopo la scelta, le telefonate ai genitori (video)

Davide ha fatto la sua scelta. Ecco i primi momenti inediti della coppia appena dopo la puntata

Uomini e Donne: Davide ha scelto Chiara

Davide Donadei è arrivato alla fine del suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Il giovane pugliese si è affezionato molto a due ragazze, Chiara e Beatrice. Ha sempre rimandato la scelta e anche la mattina della registrazione della puntata in cui doveva scegliere è stato assalito dai dubbi.

Alla fine si è convinto e ha chiamato prima Beatrice. A lei ha detto di essersi affezionato tanto, di essere triste all’idea di perderla ma tutto quello che ha fatto è stato vero. Lei, ovviamente, si è arrabbiata, pensando che Davide, consapevole dei suoi sentimenti, avesse dovuto dire e fare di meno nei suoi confronti.

Chiara, che non si aspettava di essere la scelta, quando Davide glielo ha comunicato è scoppiata in lacrime di gioia e non si è preparata nessun discorso. Ha solamente guardato Maria per chiederle se si poteva avvicinare, lo ha abbracciato e insieme hanno ballato sulle note di Casa di Giordana Angi sotto la cascata di petali rossi.

I primi momenti dopo la scelta

WittyTv ha diffuso le immagini di Davide e Chiara pochi minuti dopo la scelta. Mano nella mano la nuova coppia ha attraversato i corridoi degli studi scambiandosi carezze, baci e abbracci. Ridevano felici e hanno deciso di chiamare immeditamente i genitori. Davide ha chiamato il papà di Chiara e gli ha comunicato di aver scelto la figlia con il cuore. Il papà ne è stato molto felice perchè era in ansia. “Dovrò pagare delle scommesse” ha detto scherzando con loro.

Subito dopo Davide ha voluto chiamare anche la sua mamma. L’ha fatto con il telefono di Chiara e la signora si è spaventata, ma subito dopo ha parlato con i ragazzi felice della scelta e del fatto che potessero stare insieme: “Basta che stiate insieme, che non sentite freddo e che state coperti“, si è raccomandata.

Davide si è poi assicurato quali discorsi si fosse preparata Chiara e lei ha detto che ce l’aveva se non fosse stata la scelta e voleva augurare a lui e Beatrice tutto il bene. Per lui è stata una bellissima conferma della sua maturità (Clicca qui per vedere il video).