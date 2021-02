GF Vip, Sonia mette nei guai Maria Teresa Ruta con un video: “Ho inventato cose per far scoppiar bombe”

Sonia Lorenzini smaschera Maria Teresa Ruta?

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sono passati numerosi concorrenti all’interno del loft di Cinecittà. Tra questi anche l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. E proprio quest’ultima non è mai andata molto d’accordo con Maria Teresa Ruta. A confermarlo è stata lei stessa attraverso un recente tweet in cui ha postato un filmato, facendo delle pesanti insinuazioni sulla madre di Guenda Goria.

Nello specifico, la ragazza ha detto che la giornalista sia un’astuta stratega. Nella clip in questione si vede un confronto tra l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva e Dayane Mello in cui la prima ha detto: “Quando litigava con Stefania, purché non litigassero, ho inventato quella storia con Filippo, ho inventato cose per creare altre bombe”.

La reazione del popolo del web

Ovviamente, il popolo del web si è abbastanza diviso su questa vicenda. Infatti, una parte del pubblico del Grande Fratello Vip 5 si è schierato dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, ritenendo quindi che Maria Teresa Ruta, in verità, sia una stratega.

Pare che con queste storielle la madre di Guenda Goria cerca di ingraziarsi le simpatie dei telespettatori. Mentre altri hanno fatto notare all’ex gieffina che la clip da lei condivisa su Twitter è uno stralcio che fa parte di un discorso più ampio della giornalista sportiva. (Continua dopo il video)

Ma in che senso mi sono inventata la cosa di Filippo e un sacco di altre cose per far scoppiare bombe…

Ero rimasta a baccini🤪🙀 MRT che combini?#gfvip #tzvip pic.twitter.com/SDy0ZNOEU0 — Sonia__lorenzini (@Sonialorenzini4) February 9, 2021

Maria Teresa Ruta si inventa storie al GF Vip 5? L’accusa

Sonia Lorenzini, tuttavia, non è convinta di tutto ciò e continua a pensare che Maria Teresa Ruta non sia del tutto sincera: “Io lo dissi dal principio… che qualcosa non tornava ma hanno preferito le bugggggie”. A quanto pare però, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non è l’unica a dubitare delle vere intenzioni della ,madre di Guenda Goria.

Lo scorso appuntamento, ad esempio, il pubblico di Canale 5 ha assistito ad alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia, come Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno nominato la donna proprio perché non del tutto convinti della chiarezza delle sue parole e della sua sincerità. Ultimo caso le smentite da parte del cantautore Francesco Baccini.