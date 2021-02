Gigi D’Alessio dimentica Anna Tatangelo con una 26enne: ecco il suo nuovo amore (Rumors)

La storia finita tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

A cavallo il lockdown si è parlato molto della separazione definitiva tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due artisti infatti, si erano rimessi insieme dopo una crisi durata all’incirca un anno ma la reunion non ha funzionato. Il cantautore napoletano e l’artista di Sora hanno preso due strade differenti.

Tuttavia sono rimasti in ottimi rapporti per il loro figlio Andrea che ormai ha dieci anni. Negli ultimi giorni però, il professionista partenopeo è finito al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda di gossip. Pare, stando a delle indiscrezioni, che D’Alessio avrebbe trovato un nuovo amore. Si tratterebbe di una fan di soli 26 anni. Verità o solo fake news?

Il cantautore napoletano sta insieme ad una fan 26enne? Il rumor

Dopo due anni particolarmente difficili dal punto di vista sentimentale, stando a dei rumors, pare che Gigi D’Alessio abbia trovato un nuovo amore che gli avrebbe rubato il cuore. Il cantautore napoletano, reduce dalla separazione definitiva dalla storica compagna Anna Tatangelo, avrebbe iniziato una nuova relazione sentimentale con una fan che ha soli 26 anni, meno della sua ex.

A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti durante una serata a Capri e la ragazza sarebbe già stata presentata ai figli del professionista partenopeo. Sarà vero? Ad oggi il diretto interessato non ha confermato ma nemmeno smentito l’indiscrezione che circola in rete e sulle riviste di pettegolezzi, ma in tante tra le sue fan sono in attesa di conoscere la verità.

La nuova vita di Anna Tatangelo

Come accennato prima, negli ultimi anni Gigi D’Alessio Anna Tatangelo, i quali un decennio fa hanno messo al mondo il loro figlio Andrea, avevano vissuto numerosi tira e molla. E prima che nel nostro Pese scoppiasse la pandemia la cantante di Sora aveva deciso di dire addio all’abitazione condivisa col cantautore partenopeo, ovvero villa ‘Amorilanda’. Subito dopo la donna ha preso in affitto un appartamento per sé stessa e per il suo bambino.

Al momento l’artista frusinate sarebbe felicemente single e quest’ultima e il suo ex hanno fatto sapere di essersi lasciati pacificamente per il bene di tutti. Sempre se la storia di Gigi con la 26enne venga confermata, la Tatangelo prima o poi riuscirà a trovare un nuovo amore? Mesi fa era girata voce che la ragazza si fosse messa insieme al suo chitarrista, voce poi seccamene smentita dalla diretta interessata.