Giulio Pretelli svela perché lui e la famiglia non apprezzavano Giulia Salemi: “Non c’entra il weekend a Montecarlo” (VIDEO)

Giulio Pretelli ospite a Casa Chi

Su consiglio del fratello maggiore, Giulio Pretelli aveva deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e da qualsiasi ospitata. Un’astinenza che è durata poco, infatti il 20enne nella giornata di mercoledì è stato ospite a Casa Chi. In quell’occasione il fratellino di Pierpaolo ha voluto replicare a chi punta il dito contro lui e la madre di aver tifato per l’amicizia speciale tra il gieffino, già in finale, ed Elisabetta Gregoraci per trascorrere i mesi estivi nella villa di quest’ultima a Montecarlo.

A quel punto l’opinionista di Barbara D’Urso ha spiegato che le perplessità che lui e che i suoi genitori nutrivano per Giulia Salemi erano solo frutto delle cose che dicevano e scrivevano i fan denominati ‘Gregorelli’.

Il 20enne lucano spiega perché erano restii su Giulia Salemi

Intervenuto a Casa Chi, il programma online di Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia, il 20enne ha detto: “Se abbiamo tifato la Gregoraci per fare vacanze da lei? Noi non abbiamo bisogno di farci un week end a Montecarlo e ti ricordo anche un’altra cosa. Durante una puntata dove in collegamento c’era mia madre è stata mia madre ad invitare Elisabetta a Maratea e non in contrario. Se abbiamo sperato nel loro amore? All’inizio c’eravamo affezionati a questa amicizia, ovvio. Abbiamo seguito il percorso di Pier e non possiamo andare contro ad un pensiero di Pierpaolo rivolto ad una persona”.

Poi Giulio Pretelli ha ammesso che all’inizio sono andati contro Giulia Salemi. Dopo il confronto con Pierpaolo però, lui ha cambiato idea perché ha visto il congiunto difendere la sua donna andando contro tutti. Da quel momento in poi si è reso conto che sono davvero innamorati, di conseguenza è contento e fiero per loro. (Continua dopo il video)

Giulio non lo commento neanche ma anche oggi written and directed by #Gregorelli ✨ pic.twitter.com/8QazAYrLV8 — Ale🥤 (@lssz21) February 10, 2021

Giulio Pretelli e le polemiche sulle ospitate nei programmi della D’Urso

In collegamento dalla sua abitazione con Casa Chi, Giulio Pretelli ha detto anche che all’inizio la loro famiglia è stata influenzata dai fan. “Nel senso che… parlo dei fan dei Gregorelli. Abbiamo ricevuto tantissimi attacchi sui social, una cosa assurda. Per un gioco tutto questo accanimento non è normale”, ha asserito il 20enne lucano.

Infine, quest’ultimo ha parlato pure della polemica sulle sue ospitate nei talk di Barbara D’Urso. “No che non mi sono pentito di essere apparso in tv. Se rifarei le ospitate? Sì certo, perché è una cosa tranquilla, io non ho mai remato contro mio fratello Pierpaolo. Poi è un’emozione che mi rende felicissimo, perché devo privarmene?! Non faccio male a nessuno dai. Rifarei tutto quello che ho fatto”, ha concluso il giovane.

giulio pretelli stan account scusami per tutto mio ama#prelemi pic.twitter.com/XshEt70CaF — feds (@brookesbellarke) February 10, 2021