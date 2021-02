Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez derubati: “Ci hanno portato via di tutto, spero per voi di spendere la refurtiva in medicine” (FOTO)

Ignazio e Cecilia derubati nel loro appartamento di Mialno

L’amore nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continua ad essere saldo nonostante siano passati alcuni anni. Di recente però, la coppia nata sotto le telecamere ha dovuto fare i conti con un brutto imprevisto. E se la scorsa estate era stato il turno del loro caro amico Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, ora anche l’ex ciclista trentino è stato derubato.

Lui e la sua fidanzata domenica sono rientrati nel loro appartamento e lo hanno trovato messo a soqquadro, con vari oggetti rotti e sparsi qua e là, in più diversi ricordi e preziosi sono spariti nel nulla. I due ragazzi dopo aver visto quello che è successo nel loro nido d’amore sono rimasti particolarmente turbati che, anche a distanza di alcuni giorni, sono ancora scossi. In particolare l’ex gieffino che mercoledì sera si è voluto sfogare con i suoi follower.

Lo sfogo dell’ex ciclista trentino su Instagram

Attraverso una Storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, Ignazio Moser ha scritto un messaggio carico di rabbia a coloro che sono entrati nella sua casa di Milano portando via degli oggetti preziosi.

“Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”, si legge sul noto social network. (Continua dopo la foto)

Ignazio Moser ha fatto sapere del furto dopo tre giorni

Stando a quanto riportato da Il Giornale, l’ex gieffino Ignazio Moser avrebbe aspettato circa tre giorni prima di rendere pubblica la notizia del furto perché aveva bisogno di metabolizzare il trauma subìto.

“Sul momento la coppia ha denunciato alle autorità l’accaduto, ma ha mantenuto il massimo riserbo con i media e con i fan. La coppia ha impiegato alcuni giorni per metabolizzare l’accaduto prima di rendere pubblica la notizia su Instagram. Lo sfogo di Ignazio Moser sulla popolare piattaforma social non lascia spazio al perbenismo. Spetterà ora agli inquirenti portare avanti le indagini per risalire agli autori del furto“, si legge sul noto quotidiano.