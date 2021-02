Francesco Oppini sbotta contro Maria Teresa Ruta, poi sul GF Vip: “Gli autori mi avrebbero mangiato vivo”

Francesco Oppini è stato ospite della trasmissione radiofonica Turchesando ed ha parlato delle vicende del GF Vip e di alcuni concorrenti, specie di Maria Teresa Ruta. La veterana delle nomination è stata accusata di essere falsa e di creare appositamente delle dinamiche in casa per uno scopo ben preciso.

L’ex gieffino ci è andato giù in modo parecchio pesante con la donna, ma nel corso dell’intervista ha parlato anche di altro. Tra i vari temi affrontati, ad esempio, è saltato fuori anche Tommaso Zorzi e l’opinionista sportivo ha fatto una confessione inedita.

Lo sfogo contro Maria Teresa Ruta

Nel corso della recente intervista rilasciata da Francesco Oppini a Turchese Baracchi, il protagonista si è scagliato duramente contro Maria Teresa Ruta. In particolar modo, l’opinionista ha detto di reputare la donna una grande giocatrice. Molte delle cose che sono trapelate dalla sua bocca risultano essere completamente prive di un riscontro, ne sono un esempio le affermazioni su Alain Delon e Baccini. In nessuno dei due casi, infatti, la versione dei fatti espressa dalla showgirl è stata confermata.

Secondo il punto di vista di Francesco, questo sarebbe un modo della donna per fare spettacolo e far parlare di sé. Lei è una grande professionista, pertanto, conosce perfettamente questo ambiente e come fare per emergere. A suo avviso, dunque, la Ruta creerebbe delle dinamiche per un motivo ben preciso, ovvero, quello di creare caos e generare lavoro per la sua famiglia al di fuori del GF Vip.

Francesco Oppini retroscena sul GF Vip

Nel momento in cui solleva polveroni, infatti, è normale che le persone più vicine a lei vengano chiamate all’interno di programmi televisivi per commentare gli accadimenti. Per tale motivo, il suo comportamento sarebbe altamente strategico e finalizzato a procurare ospitate ai suoi parenti. Oppini, inoltre, ha anche palesato il suo disappunto per come la concorrente si stia comportando nei confronti di Tommaso. In merito a questo argomento, ha fatto una confessione.

Oltre che parlare di Maria Teresa, Francesco Oppini ha svelato anche un regalo di Natale che ha intenzione di condividere con il suo migliore amico. Si tratta di sei bottiglie di champagne che si augura di bere insieme al suo compagno d’avventura non appena uscirà. Oppini, inoltre, ha svelato che dopo il discorso fatto a Tommaso, quando lui voleva abbandonare il reality, gli autori se lo sarebbero voluto mangiare vivo.