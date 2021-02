GF Vip, nuove urla fuori la casa contro Dayane Mello: “Stai zitta”. Lei non la prende bene: “Sto zitta se voglio” (VIDEO)

Urla fuori dalla casa contro Dayane Mello e Giulia Salemi

Nella giornata di mercoledì i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno assistito ad un altro episodio avvenuto fuori le mura di Cinecittà. Non è la prima volta che accadono cose del genere in questa lunga edizione del reality show di Canale 5. Infatti, tra urla col megafono e striscioni attaccati agli aerei, mai come quest’anno il giardino del loft più spiato d’Italia è stato così movimentato.

Nelle ultime ore, ad esempio, delle persone sono andati a gridare col megafono delle frasi a sfavore di Dayane Mello e Giulia Salemi. Queste ultime che si trovavano in veranda a fumare, hanno sentito tutto e non si sono tirate indietro alle accuse. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Le repliche delle due gieffine sono da manuale

Come accennato prima, non è la prima volta che qualcuno si presenta al di fuori delle mura di Cinecittà per gridare ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 cosa accade all’esterno. L’ultima volta è stato qualche giorno fa quando Carina dituttoedi più col megafono ha augurato buona fortuna a tutti gli inquilini, ma in particolare a Tommaso Zorzi.

Nella giornata di mercoledì 10 febbraio 2021, invece, all’influencer italo-persiana è stata indirizzata questa frase: “Giulia sei falsa! Stefania stai attenta a Giulia” . Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare, replicando a dovere con un’alzata di spalle: “Se va beh“. Mentre Dayane Mello, recentemente colpita da un grave lutto, si è beccata: “Stai zitta”. Anche la modella brasiliana ha replicato con: “Sto zitta se voglio“. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Dopo Dayane Mello, anche Giulia Salemi alla finale del GF Vip 5?

L’amicizia tra Dayane Mello e Giulia Salemi ha avuto degli alti e dei bassi in questi anni. Inizialmente avevano un bel rapporto, basti ricordare la passerella al red carpet del Festival del Cinema di Venezia quando entrambe aveva un abito con uno spacco vertiginoso. Successivamente le due gieffine si sono allontanate ma ultimamente sono di nuovo amiche in previsione della finale del Grande Fratello Vip 5 che si terrà tra qualche settimana.

Ricordiamo che la modella brasiliana è già una finalista grazie al televoto, mentre l’influencer italo-persiana ancora no. La ragazza rischia l’eliminazione dal reality show di Canale 5 anche se nelle ultime settimane ha acquisito molti consensi da parte del pubblico.