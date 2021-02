GF Vip, ormone impazzito per Tommaso Zorzi: “Appena esco vado con il primo che trovo”. Scatta la censura (VIDEO)

I record della quinta edizione del Grande Fratello Vip

La quinta edizione del Grande Fratello Vip non verrà ricordata solo per il numero elevato di squalifiche, ma anche per la durata. Il reality show di Canale 5 è iniziato lo scorso 14 settembre per concludersi il 1° marzo 2021. In poche parole, un vero e proprio record per il conduttore Alfonso Signorini. Ricordiamo infatti, che la fine della trasmissione Mediaset è stata posticipata più volte facendo spazientire non solo i concorrenti, ma anche i telespettatori.

All’inizio gli inquilini erano entrati nel loft più spiato d’Italia immaginando di terminare la loro esperienza a metà dicembre. Per questo motivo un paio hanno deciso di abbandonare il gioco, tra cui Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, entrambi nostalgici dei loro cari. Mentre la Ruta, Mello, Pretelli, Zorzi e Zelletta fino ad oggi hanno resistito. Tuttavia, Tommaso da qualche tempo sembra avere delle mancanze dal punto di vista fisico.

Tommaso Zorzi insofferente al GF Vip 5: il motivo

Tra coloro che hanno vissuto male il prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip c’è Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, che è uno dei concorrenti più amati e seguiti del reality show di Canale 5, dato in lizza ultimamente è apparso insofferente.

Il rampollo meneghino, infatti, dopo essere venuto a conoscenza dello slittamento della data di chiusura del programma, inizialmente ha avuto delle crisi di pianto e aveva minacciato di abbandonare il gioco. Qualche giorno dopo, però, il 25enne milanese ha poi cambiato idea, spinto dai suoi compagni d’avventura e dalla produzione. E ora, l’influencer, sta aspettando con tanta impazienza l’uscita del GF Vip 5.

Zorzi avrebbe gli ormoni impazziti

Sembra proprio che Tommaso Zorzi è molto impaziente di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Talmente impaziente che il magazine diretto da Roberto Alessi, ovvero Novella 2000, ha reso noto un particolare molto piccante.

La nota rivista infatti, ha rivelato della notte bollente all’interno della casa di Cinecittà, in cui il 25enne milanese, dopo cinque mesi di reclusione, avrebbe detto di avere gli ormoni impazziti. “Il rampollo ha detto che appena esce va con il primo che trova aggiungendo particolari che per decenza non riportiamo. La regia ha prontamente staccato”, ha scritto il magazine. Ecco il video in questione: