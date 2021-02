GF Vip, mistero su Andrea Zelletta, perché si odora sempre le mani? Le imbarazzanti ipotesi (FOTO)

In queste ore sul web sta circolando un video decisamente insolito che riguarda un comportamento assunto da Andrea Zelletta nella casa del GF Vip. In un periodo in cui le dinamiche stanno cominciando davvero a scarseggiare, gli utenti del web si appigliano a tutto pur di creare qualche gossip.

Per tale motivo, diverse persone hanno notato che il ragazzo è solito odorarsi le mani di tanto in tanto. In molti hanno cominciato a fare delle supposizioni in merito ai motivi celati dietro questo gesto e la più acclarata è parecchio imbarazzante.

Perché Andrea odora le sue mani al GF Vip

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano, diversi utenti hanno sollevato una questione inerente il concorrente del GF Vip Andrea Zelletta. In molti hanno notato che mentre il giovane sembra intento tranquillamente a chiacchierare con i suoi coinquilini, fa un gesto “di nascosto”. Nel dettaglio, come se nulla fosse, si porta le mani tra la bocca ed il naso e comincia ad annusarle. Alcuni hanno fatto delle allusioni parecchio azzardate sui motivi celati dietro questa prativa.

Ad ogni modo, quella più plausibile, secondo la maggior parte degli utenti del web che hanno notato questa cosa, è una. Il giovane potrebbe compiere questo gesto nel tentativo di odorare il proprio alito. Questa considerazione, naturalmente, ha generato molta ilarità tra i telespettatori del programma di Canale 5. Per il momento, però, non vi è alcuna conferma circa le reali intenzioni del giovane. (Continua dopo la foto)

Le poche dinamiche su Zelletta

Per il momento, a parte questa “dinamica”, Andrea Zelletta non si sta rendendo protagonista di nessun avvenimento degno di nota nella casa del GF Vip. L’unico momento un po’ più esilarante è avvenuto in occasione della precedente puntata, quando in casa è entrata sua sorella Alessia. La ragazza ha voluto incontrare Andrea Zenga per manifestargli tutto il suo interesse. La sua spigliatezza e il suo modo di fare hanno colpito molto il pubblico da casa.

Diverse persone non hanno potuto fare a meno di commentare l’accaduto reputando la verve della ragazza molto più interessante di quella di suo fratello. In pochi minuti, intatti, lei è riuscita a generare il clamore che, in cinque mesi di reality show l’ex tronista di Uomini e Donne non sembra sia riuscito ad originare. Ad ogni modo, purtroppo per lei, Zenga non sembra essere interessato a lei.