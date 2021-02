Il Paradiso delle signore trama 15 febbraio: Gabriella sposa Cosimo, Marta ritorna

La puntata di lunedì 15 febbraio del Paradiso delle signore è davvero ricca di colpi di scena. In tale occasione scopriremo quale sia stata la decisione di Gabriella in merito alle nozze. A gran sorpresa, poi, ci sarà anche un grande ritorno, ovvero, quello di Marta.

La moglie di Vittorio tornerà proprio nel momento più delicato in quanto suo marito si è appena lasciato andare con sua cognata Beatrice. Silvia, invece, deciderà di organizzare uno spettacolo sotto esortazione di Don Saverio.

Trama 15 febbraio: Gabriella sposa Cosimo

Nel corso della puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda lunedì 15 febbraio, vedremo che Gabriella deciderà di sposare Cosimo. La stilista preferirà non stravolgere troppo la sua vita, lasciando andare per sempre Salvatore. Quest’ultimo, dunque, si troverà a dover fare i conti con la realtà e si darà da fare per andare avanti per la propria strada. Anche tra Stefania e Pietro le cose non andranno esattamente per il verso giusto. Il loro ultimo appuntamento si rivelerà un grande flop.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Don Saverio andrà da Silvia per parlarle di un progetto a cui tiene molto. L’uomo di fede chiederà alla sua interlocutrice di attivarsi per organizzare una festa per la fine del Carnevale Ambrosiano. Questo, in realtà, sarà solo un evento finalizzato a raccogliere dei fondi per la Canonica. La signora Cattaneo sarà molto felice di rendersi utile, pertanto, avrà un’idea brillante.

Il ritorno di Marta al Paradiso delle signore

Silvia, infatti, penserà che il modo migliore per raccogliere dei fondi è quello di organizzare un piccolo spettacolo. A tal proposito, deciderà di coinvolgere anche Vittorio nella speranza che le dia una mano ad organizzare il tutto. Quest’ultimo, però, ha altri pensieri per la testa. Il direttore del Paradiso delle signore, infatti, nella puntata del 15 febbraio, vedremo che dovrà fare i conti con quanto accaduto con Beatrice.

La donna manifesterà la volontà di lasciare il lavoro e di cambiare anche sistemazione per stare il più lontano possibile da suo cognato. Pietro, però, si mostrerà estremamente contrario alle ipotesi sollevate da sua madre. Vittorio e Beatrice, allora, si troveranno costretti a parlare di tutto quello che è accaduto tra loro. Proprio mentre i due saranno impegnati nella conversazione, verranno spiazzati da un ritorno anticipato e inaspettato. Marta, intatti, tornerà a Milano.