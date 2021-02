Uomini e Donne, la nuova tronista stravolge gli schemi: ‘Sono curvy e ne sono orgogliosa’

Ecco chi è la nuova tronista del programma di Maria De Filippi. Lei è curvy ed è molto fiera di esserlo

Uomini e Donne: scelta la nuova tronista

Uomini e Donne si sta avviando alla seconda parte della stagione. I primi quattro tronisti hanno portato a termine il loro percorso, alcuni scegliendo, come Jessica, Davide e Sophie, altri abbandonando come Gianluca. Dunque, la redazione ha presentato i nuovi tronisti.

Le puntate con i nuovi tronisti del trono classico non sono ancora andate in onda ma sono già state registrate e le talpe presenti in studio hanno già spoilerato tutto. Ovviamente, consapevoli della fuga di notizie, gli autori di Uomini e Donne hanno provveduto ad informare il pubblico attraverso i canali ufficiali sull’identità dei nuovi ragazzi. Ci sono due ragazzi e una ragazza. Quest’ultima ha destato l’interesse di molti.

Arriva Samantha: ‘Sono curvy e felice di esserlo’

Nella registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne di mercoledì 10 febbraio Maria De Filippi ha presentato la nuova tronista. Il suo video di presentazione inizia con una frase che dice tutto: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”.

Samantha ha 30 anni e durante un provino con la redazione ha detto che è consapevole di non avere la fisicità televisiva ma che comunque “è il caso che inseriscano anche un trono curvy”. Simpatica, ironica, esplosiva, Samantha ha raccontato com’è stata la sua adolescenza avendo qualche chilo in più rispetto al suo peso forma. Cercava di camuffare la cosa vestendosi più larga, era spettatrice degli amori delle sue coetanee e prendeva cotte che poi non sfociavano in una relazione perchè “aveva un bel viso ma…”.

“Accendi la tv e vedi quello: Belen, Angela Nasti. Anzi, io ho il dente avvelenato con lei” ha spiegato alla redazione di Uomini e Donne. Lei aveva fatto il provino ai tempi di Angela e le avevano detto che era molto interessante, poi ha scoperto che la nuova tronista era Angela Nasti: “Oggettivamente fr***a epica ma le sue esterne erano dimmi quanto sono bella“.

Nonostante le difficoltà Samantha ringrazierà sempre quei chili in più perchè le hanno permesso di sviluppare altre doti. Alla fine del suo messaggio ha lanciato un’appello: “Alla redazione: vi prego, levatemi la passerella dall’alto. A Maria: spero ti sia attrezzata per il Miracolo. A Gianni e Tina: quando inizio ad essere troppo autoironica datemi un calcio sullo stinco!“. Che cosa ne pensate?