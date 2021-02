Oroscopo 12 febbraio 2021: Toro testarvi, Peci verso la pace interiore

L’Oroscopo del 12 febbraio 2021 denota una giornata parecchio agitata per alcuni segni, mentre altri potranno vivere momenti di grande pace interiore. I Toro sono un po’ troppo testardi, mentre i Pesci si accingono a vivere un momento mistico.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna si prospetta alquanto produttiva. Prima del fine settimana mettere a posto tutte le questioni in sospeso, in modo da godervi qualche momento di relax. Dal punto di vista sentimentale, invece, sono favoriti i nuovi incontri e le relazioni nate sotto questo flusso.

Toro. Oggi sarà particolarmente difficile farvi cambiare idea. Con Marte nel segno verrà fuori il vostro carattere testardo e battagliero. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo ostinati fino a creare dei seccanti malcontenti. Nel lavoro è opportuno risolvere qualche questione in sospeso.

Gemelli. L’Oroscopo del 12 febbraio vi esorta a fermarvi un attimo e a fare un’analisi introspettiva di quello che vi sta accadendo. Se non siete pienamente soddisfatti di quello che vi circonda, forse è giunto il momento di cambiare le cose. Ricordate che, mai come in questo periodo, siete voi gli artefici del vostro destino.

Cancro. Momento distensivo per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Se di recente avete avuto degli scontri e delle divergenze, a partire da oggi potrete recuperare. Nel lavoro è bene continuare a mantenere un profilo basso. Se non siete chiamati in causa, meglio restare in silenzio.

Leone. Per i Leone è giunto il momento di fare qualche valutazione in campo professionale. Prestate attenzione alla sfera economica, in quanto certi conti potrebbero non tornarvi. Evitate di spendere troppo per cose futili. In questo periodo ci sono dei progetti importanti sui quali concentrarvi.

Vergine. In questo momento avete la testa immersa in mille pensieri. Avete troppe cose da fere e potreste non sapere da dove cominciare. Dal punto di vista sentimentale, invece, la situazione sarà decisamente più distesa. Se ci sono stati dei dissapori, a partire da oggi andrà molto meglio.

Previsioni 12 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate il più possibile di evitare le discussioni per motivi futili. Spesso tendete ad intavolare dei dibattiti per il semplice piacere di fare pace dopo. Ebbene, non tutti però potrebbero essere della vostra stessa inclinazione. Nel lavoro è giunta l’ora di fare una scala di priorità ed agire di conseguenza.

Scorpione. Oggi non vi sentite esattamente al top del vostro umore. Per tale motivo, è il caso di evitare le discussioni, specie con le persone a cui tenete. In campo professionale, invece, è opportuno mantenere la calma. Se dovessero sorgere delle incomprensioni, cercate di affrontare tutto con diplomazia.

Sagittario. Giornata un po’ tesa per quanto riguarda le emozioni. L’Oroscopo del 12 febbraio vi esorta a restare tranquilli, specie nei rapporti di coppia. Sul lavoro ci sono troppe cose da gestire e questo potrebbe mandarvi in tilt. Se non sono decisioni strettamente necessarie, rimandatele alla prossima settimana.

Capricorno. Ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti. La giornata odierna sarà caratterizzata da un enorme trasporto emotivo che nutrite nei confronti della persona amata. In campo lavorativo, invece, è opportuno rivedere qualche aspetto ma, tutto sommato, le cose non vanno male.

Acquario. Momento favorevole per fare nuovi incontri. Se siete single è opportuno cogliere al volo delle occasioni. Oggi vi sentite particolarmente in pace con voi stessi e con gli altri, per tale ragione non sarà affatto difficile fare conoscenze. Attenzione, la giornata potrebbe riservare qualche sorpresa.

Pesci. Dopo giornate un po’ turbolente, oggi finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. La vostra mente e il vostro corpo sembrano essere in armonia con tutto il mondo che vi circonda. Dal punto di vista sentimentale è il momento giusto per farvi avanti.