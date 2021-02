Ivana Icardi e Hugo Sierra danno la lieta notizia: presto diventeranno genitori

L’ex gieffina ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Ecco tutti i dettagli

Ivana Icardi e Hugo Sierra presto genitori

Noi in Italia abbiamo conosciuto Ivana Icardi per le incomprensioni che aveva con il fratello Mauro Icardi, famoso calciatore. Prima attraverso i salotti di Barbara D’Urso e poi nella Casa del Grande Fratello, Ivana ha cercato di riallacciare i rapporti con il fratello e la moglie senza riuscirci.

Tuttavia, ha fatto poi molto discutere per altri motivi. Fidanzata da tre anni dopo aver partecipato al Grande Fratello spagnolo, Ivana ha preso una cotta per Gianmarco Onestini. Ha lasciato il fidanzato, ma Gianmarco l’ha rifiutata e lei lo ha attaccato pesantemente per mesi.

Infatti, quando Gianmarco è andato al Grande Fratello spagnolo e ha iniziato una relazione con Adara Molinero, lei è intervenuta diverse volte per attaccarli. Non contenta, ha poi accettato la proposta di partecipare a Supervivientes, dove ha conosciuto l’ex compagno di Adara Molinero, Hugo Sierra e tra loro è scoppiata la passione.

Ancora oggi le immagini dei loro rapporti consumati davanti alle telecamere stanno facendo il giro del mondo. Prima si sono amati, poi si sono divisi, ma alla fine del programma hanno deciso di darsi una seconda possibilità e sono andati a convivere. Ebbene, poche ore fa lei ha annunciato di aspettare un bambino.

Ivana Icardi è incinta: l’annuncio sui social

Ivana Icardi non aveva mai rinunciato al suo amore per Hugo. Forse all’inizio è iniziato tutto per la rabbia che entrambi provavano per Gianmarco Onestini e Adara Molinero, poi però le cose sono cambiate. Lui ha già due figli, un bambino con Adara e una bambina da una precedente relazione. Ma Hugo non ha mai nascosto la volontà di diventare padre di nuovo. Infatti, sperava che nei rapporti intimi avuti in Honduras con Ivana fosse successo qualcosa.

Così non è stato, lei ha voluto avere più certezze dal loro rapporto, ma adesso la lieta notizia è arrivata. Ivana ha annunciato la gravidanza attraverso un post su Instagram. Nella foto ci sono lei e Hugo che si baciano e che tengono in mano un’ecografia. Tanti like a una pioggia di auguri per la coppia sia dalla Spagna che dall’Italia.