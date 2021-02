GF Vip, Selvaggia Roma sgancia una bomba su Andrea Zelletta: ecco cosa che non gli ha mai detto (VIDEO)

La produzione del GF Vip ha deciso di far cimentare i ragazzi nella rappresentazione di un programma condotto da Tommaso Zorzi chiamato GF Late Show. In uno degli appuntamenti è stata intervistata Selvaggia Roma, la quale ha fatto delle confessioni inedite su Andrea Zelletta.

L’influencer si è trovata a rispondere ad alcune delle domande più cattive formulate dagli utenti di Twitter. Tra di loro, una in particolare ha generato parecchio sgomento. Un telespettatore ha chiesto alla ragazza di svelare ad un concorrente una cosa mai rivelata prima.

Selvaggia Roma e l’interesse per Andrea Zelletta

Selvaggia Roma, ospite del GF Late Show, ha fatto una confessione su Andrea Zelletta. La ragazza ha risposto ad alcune domande degli utenti di Twitter. Tra di esse ce ne sono state alcune davvero piccanti, come quella inerente il concorrente più attraente di questa edizione del reality show. Ebbene, con un po’ di imbarazzo, Selvaggia ha fatto il nome di Andrea Zelletta. Immediatamente tutti hanno sollevato un coro di voci entusiaste per questa confessione.

In seguito, però, l’influencer ha rivelato anche altro. Nello specifico, ha detto che quando era in casa si lasciò andare a delle confidenze con Rosalinda Cannavò. La Roma ha ammesso di aver fatto degli apprezzamenti alquanto piccanti sul fidanzato di Natalia Paragoni, ma di aver esortato la sua interlocutrice a mantenere il segreto. Il diretto interessato è rimasto senza parole, sta di fatto che non è riuscito a replicare in modo adeguato a queste avances alquanto spudorate. (Clicca qui per il video)

Le altre confessioni dell’influencer

Ad ogni modo, dopo la confessione su Andrea Zelletta, Selvaggia Roma ha toccato anche altri argomenti. In particolare, un utente di Twitter le ha chiesto se fosse vero che avesse rubato il fidanzato ad un’amica. A quel punto, allora, la ragazza ha risposto che non lo ha rubato ad “un’amica”, ma ad una conoscente si. Il riferimento, chiaramente, non è potuto che andare ad Eliana Michelazzo.

Tra le varie confessioni, poi, Selvaggia ha svelato anche come sono i rapporti al di fuori con alcuni ex gieffini. L’attenzione si è rivolta, soprattutto, ad Elisabetta Gregoraci. L’influencer ha ammesso che tra loro non esiste nessun tipo di rapporto, si limitano semplicemente a salutarsi civilmente. Anche con Giacomo Urtis pare che non scorra esattamente buon sangue, anche se la ragazza ha preferito non entrare nel merito di questo argomento.