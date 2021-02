Federica Panicucci trema: “Una conduttrice ben vista vorrebbe il suo posto a Mattino 5”, lo scoop di Dandolo

Federica Panicucci rischia il posto a Mattino 5?

Nell’edizione 2020/2021 di Mattino 5, i conduttori Federica Panicucci e Francesco vecchi stanno collezionando una serie di successi. Infatti., il rotocalco della rete ammiraglia Mediaset spesso riesca a battere la concorrenza, ovvero la corazzata Uno Mattina. Nonostante questi risultati, sembra che la posizione della professionista toscana sia in bilico.

A sganciare questa bomba mediatica ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica di gossip presente nel noto settimanale Oggi. Nello specifico, stando alle voci che circolano tra i corridoi dell’azienda del Biscione, la conduttrice rischierebbe di essere sostituita: “Avvisate Federica Panicucci che gli ascolti positivi di Mattino 5, pur rendendo felice l’Azienda, non blinderebbero la sua posizione…”. Ma non è finita qui, infatti dandolo ha detto anche che a Cologno Monzese nulla sarebbe mai scontato. Ma andiamo a vedere del dettaglio cosa sta accadendo.

La bomba di Alberto Dandolo sul magazine Oggi

Sempre nella sua rubrica di gossip all’interno del magazine diretto da Umberto Brindani, il giornalista Alberto Dandolo ha confessato anche che una conduttrice molto apprezzata dai vertici di Mediaset vorrebbe accaparrarsi il posto di Federica Panicucci alla guida del format Mattino 5. “Gira voce che una conduttrice ben vista dai vertici vorrebbe guidare la prossima edizione di Mattino 5…”, si legge sul periodico Oggi.

Ora la domanda sorge spontanea: chi potrebbe essere questa presentatrice tanto ben voluta dai vertici dell’azienda del Biscione? Al momento, su tale aspetto il giornalista non ha voluto aggiungere altro. Ora il pubblico aspetta con impazienza delle conferme o delle secche smentite su queste indiscrezioni.

Il grande successo d’ascolti di mattino 5 con Vecchi e Panicucci

Come accennato prima, l’edizione di Mattino 5 che sta attualmente andando in onda ha sorpreso gli stessi vertici di Mediaset. Infatti, dalla quarantena ad oggi il format sta ottenendo degli ascolti mai registrati prima. Lo storico rotocalco condotto magistralmente da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, continua a macinare dei risultati molto alti.

Ad esempio, la puntata in onda mercoledì ha ottenuto uno share pari al 17%. La formula della trasmissione che vede l’alternanza di argomenti come politica, cronaca e spettacolo sta riscuotendo sempre di più l’interesse dei telespettatori che guardano da casa. La coppia televisiva sta funzionando bene, quindi, per quale motivo separarla?