GF Vip, urla da fuori contro la Salemi e il figlio di Pierpaolo Pretelli: “Leo non guarda più la tv per colpa di Giulia” (VIDEO)

Nuove urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5

Negli ultimi giorni all’esterno della casa di Cinecittà sembra esserci una via vai di fan del Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo le grida contro Dayane Mello che le consigliavano di stare zitta, nella giornata di giovedì è accaduto qualcosa di simile. Si tratta di urla che vengono pronunciate da telespettatori con l’intento di seminare zizzania tra gli inquilini del loft più spiato d’Italia.

Mentre, altre volte si limitano a dare delle informazioni abbastanza scomode per gli stessi concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente e che ha provocato molte polemiche sul web.

Voci contro Giulia Salemi: menzionato il figlio di Pierpaolo

Nel pomeriggio di giovedì, alcuni fan del Grande Fratello Vip 5 si sono avvicinati nei pressi della casa di Cinecittà urlando una frase che ha lasciato sconvolti tutti gli inquilini del loft più spiato d’Italia. “Pier, tuo figlio non guarda più la tv per colpa di Giulia”, hanno detto alcuni. A quanto pare, non tutti i concorrenti del reality show targato Mediaset hanno udito la parole incriminate, così Stefania Orlando l’ha ripetuta agli altri.

Infatti, nella clip in questione si sente la bionda conduttrice sire la medesima frase sentita. In tutto questo, la reazione di Tommaso Zorzi è stata apprezzata da tutti quanti. Nel dettaglio, il rampollo meneghino ha detto: “Sempre fuori luogo”. In tutto questo, come l’avranno presa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Staremo a vedere cosa accadrà. (Continua dopo il video)

ma ste pazze hanno veramente urlato ‘pier tuo figlio non guarda più la tv per giulia’

MA FATE PENA#prelemi pic.twitter.com/OgJJPMHc4P — mar 🍃 (@adorvmine) February 11, 2021

La relazione sentimentale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che da alcune settimane il finalista Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno iniziato una storia d’amore che col passar del tempo si sta fortificando sempre più.

A quanto pare, però, tantissimi fan del reality show di Canale 5 non apprezzano per nulla la presenza dell’influencer italo-persiana al fianco dell’ex Velino di Striscia la Notizia, continuando a preferire Elisabetta Gregoraci alla figlia di Fariba.