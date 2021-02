Uomini e Donne puntata odierna: lite tra Veronica e Armando, sondaggi su Sophie

La puntata odierna di Uomini e Donne, quella di venerdì 12 febbraio, sarà estremamente movimentata. In merito al trono classico, vedremo che ci sarà il ritorno di un’ex dama del parterre, la quale avrà un confronto diretto e molto acceso con Armando.

Al trono classico, invece, Sophie è uscita con entrambi i suoi corteggiatori. La sua scelta è, ormai, alle porte, pertanto, la ragazza trascorrerà del tempo con i suoi spasimanti. In studio, poi, si aprirà un sondaggio sulla sua scelta.

Nella puntata odierna torna Veronica al trono over

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che una dama molto discussa tornerà in studio, si tratta di Veronica Ursida, ex di Giovanni. Al momento non è chiaro se la dama tornerà ufficialmente nel parterre in modo definitivo, oppure se farà solo una comparsa per replicare ad alcune dichiarazioni emerse sul suo conto. Nelle precedenti puntate, infatti, la donna è stata tirata in ballo da Armando e da Giancarlo. Quest’ultimo ha accusato lei e Aurora di parlar male di lui sui social e di essere le talpe della trasmissione.

Le insinuazioni sono state così gravi al punto che la Tropea ha lasciato il programma diffidando il suo ex frequentante. Ad ogni modo, nella puntata di oggi vedremo che Veronica avrà un confronto decisamente acceso con Armando. Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che Gero dirà di essere in contatto con Claudia e Licia. Tuttavia, le cose non sembrano andare estremamente bene.

Scommesse sulla scelta di Sophie a Uomini e Donne

Con entrambe le donne non sembra essere scattato nulla di più. Per tale ragione, al termine di un dibattito, Gero deciderà di interrompere tutte e due le conoscenze. L’uomo, però, pronuncerà una frase che farà molto discutere. Nello specifico, dirà di voler chiudere con loro a causa dei figli. I presenti in studio, specie gli opinionisti, solleveranno un polverone contro di lui

In merito al trono classico, invece, nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che Sophie è uscita sia con Matteo sia con Giorgio. Con entrambi le cose sono andate piuttosto bene. La sua scelta è ormai alle porte, pertanto, Maria chiederà ai presenti in studio di rivelare, secondo loro, quale decisione prenderà la Codegoni. Tale dibattito farà comprendere a tutti i presenti che presto la ragazza prenderà la sua decisione.