Uomini e Donne, ecco qual è la foto di Maurizio che Maria De Filippi ha voluto censurare (FOTO)

Nel corso della puntata dell’11 febbraio di Uomini e Donne, Gemma e il nuovo spasimante Maurizio si sono trovati a dibattere di una foto un po’ succinta inviata dal cavaliere alla dama. La padrona di casa, che solitamente è molto schietta con il suo pubblico, ha deciso di censurare lo scatto per una questione di orario.

La donna ci ha tenuto a precisare che non si trattasse di nulla di eccessivamente scabroso, tuttavia, ha ritenuto opportuno mostrare una maggiore attenzione per la vicenda. Ad ogni modo, subito dopo la puntata, lo scatto ha cominciato a circolare sui social.

La censura di Maria De Filippi a Uomini e Donne

Il poeta Maurizio ha deciso di spiazzare Gemma a Uomini e Donne mandandole in privato una foto un po’ spinta. Nello specifico, si tratta di uno scatto a torso nudo che l’uomo ha effettuato all’interno del suo bagno. Dietro questo gesto si è celata la volontà di dimostrare alla sua interlocutrice che lui non è solo il personaggio delle poesie, ma sa anche essere molto passionale con la donna che ha di fronte. Il suo comportamento, però, non ha sortito l’effetto sperato.

La Galgani, infatti, si è sentita profondamente offesa dal suo gesto, al punto da chiedergli come si fosse permesso di inviarle uno scatto così succinto. A quel punto, allora, il protagonista si è giustificando dicendo di non aver avuto mai l’intenzione di offenderla ma, semplicemente, quella di farle vedere anche quest’altra parte di sé. Ad ogni modo, a suscitare la curiosità dei telespettatori è il fatto che la conduttrice abbia voluto censurare l’immagine.

La foto di Maurizio

Maria De Filippi, infatti, ha mostrato la foto di Maurizio solo agli opinionisti e ai presenti nello studio di Uomini e Donne, senza far in modo che le telecamere l’inquadrassero. Secondo il suo punto di vista, malgrado non si trattasse di uno scatto completamente senza veli, la foto era comunque un po’ eccessivo da mostrare a quell’orario in tv. Diversi siti di gossip, però, sono riusciti a reperire lo scatto in questione e a condividerlo. (Continua dopo la foto)

Come è possibile vedere dall’immagine, ciò che si vede è semplicemente un uomo a torso nudo, con i pettorali in bella mostra. Il suo volto, inoltre, è coperto per metà dal telefono sorretto dalla mano, ma s’intravede perfettamente lo sguardo seducente che ha provato a fare il cavaliere.