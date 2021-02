Uomini e Donne, anticipazioni del 12 febbraio: rissa tra Armando e Veronica, Sophie oggetto di un sondaggio

Ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione settimanale di Uomini e Donne è giunta al termine. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento dedicato sia al Trono classico che quello over. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma?

Le anticipazioni concesse dal sito Il Vicolo delle News, rivelano che si parlerà della giovane tronista Sophie Codegoni che ha realizzato delle esterne con i suoi due spasimanti. Subito dopo sarà il turno di Armando Incarnato e Veronica Ursida che avranno un’accesa lite. Inoltre, Gero sarà al centro delle polemiche per le sue scelte ritenute discutibili.

Trono classico: i protagonisti del parterre senior chiamati a fare un sondaggio

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che dopo la presentazione dei nuovi tronisti, ovvero il 20enne Massimiliano e il 25enne Giacomo si parlerà della 18enne Sophie Codegoni. Gli spoiler forniti dal portale Il Vicolo delle News, dicono che la ragazza in settimana ha realizzato delle esterne sia con i suoi due corteggiatori rimasti. Stiamo parlando di Matteo e Giorgio.

La padrona di casa Maria De Filippi, immediatamente dopo, chiederà ai protagonisti del Trono over chi secondo loro sceglierà la tronista. Infatti da li a breve verrà registrata la sua scelta. Ovviamente chi legge le informazioni sul dating show di Canale 5 sa perfettamente chi è il ragazzo che è uscito dal programma con lei.

Trono over: scontro tra Armando e Veronica, Gero al centro delle polemiche

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che dopo l’accesa discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, si parlerà di altri protagonisti del Trono over. Le anticipazioni forniti da Il Vicolo delle News, dicono che in studio ci sarà un acceso confronto tra Veronica Ursida, tornata nuovamente nel dating show di Maria De Filippi dopo diversi mesi, e l’imprenditore napoletano Armando Incarnato.

Dopo momenti di tensione tra i due, sarà il turno dell’agrigentino Gero. Quest’ultimo si sentiva con due dame, ovvero Claudia e Licia. Ma in studio il cavaliere troncherà le due conoscenze per via dei figli e tutti i presenti in studio, parterre ed opinionisti, lo attaccheranno duramente. Per tutte le altre informazioni seguite tutti i portali ufficiali di U&D.