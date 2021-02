GF Vip Pupo critica Tommaso Zorzi, Alba Parietti sbotta: “Bisogna avere rispetto” (FOTO)

Alba Parietti contro Pupo

Nell’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso, Pupo si è scagliato fortemente nei confronti di Tommaso Zorzi. L’opinionista non ha gradito per niente la discussione tra l’influencer italo-persiana e il 25enne meneghino. Enzo Ghinazzi ha definito quest’ultimo un ragazzo cinico, cattivo e stratega. Aggettivi che non sono piaciuti per nulla ad Alba Parietti che non ha gradito le accuse del collega di Antonella Elia, e ha deciso di esprimere il suo disappunto su Instagram.

“Bisogna avere rispetto, di persone che hanno dato tantissimo a questa trasmissione, tutti hanno meriti ma tutti hanno limiti”, ha detto la madre di Francesco Oppini. La soubrette piemontese è convinta che, nonostante l’influencer milanese sembri forte, ha anche lui delle fragilità. In più, visto che sono cinque mesi che è all’interno della casa di Cinecittà è normale che la sua capacità di tenuta venga meno.

La madre di Francesco Oppini difende Tommaso Zorzi

Attraverso un lungo post condiviso sul suo account Instagram, Alba Parietti ha criticato aspramente le frasi di Pupo nei confronti di Tommaso Zorzi. La madre di Francesco Oppini non ha sopportato l’attacco dell’opinionista del Grande Fratello Vip 5 ad un ragazzo 25enne che si trova molto sottopressione. Per questo motivo sul social ha scritto: “Non mi è piaciuto l’attacco…Nel gioco viene tutto amplificato”.

La donna riconosce al rampollo meneghino delle grandi capacità e ed è adatto a lavorare nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, all’occhio del pubblico spesso può apparire come uno cinico, ma per Alba è qualcosa che fa parte del suo personaggio. Secondo la soubrette, l’influencer ha il coraggio di piacere o non piacere mostrando a tutti la sua personalità: “Non usa mezzucci”.

Alba Parietti lancia una frecciatina a Giulia Salemi?

Sempre su Instagram, Alba Parietti ha Alba Parietti, ha espresso in modo esplicito il suo punto di vista sulla discussione nata tra Pupo e Tommaso Zorzi. Giulia Salemi ultimamente è stata accusata dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 di fare spesso la vittima, assumendo un atteggiamento da bambina.

Per questo motivo, la madre di Francesco Oppini, nel suo post a difesa del rampollo, ha asserito: “Funziona molto il vittimismo, perché le persone si riconoscono spesso più nella vittima che nei carnefici”. Una frecciata all’influencer italo-persiana?