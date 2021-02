DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 15 febbraio: Yigit scrive una dedica a Sanem, Can furioso

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. In questo articolo troverete le anticipazioni riguardanti la puntata in onda lunedì 15 febbraio 2021 su Canale 5.

Ricordiamo che la prossima settimana l’appuntamento serale di martedì 15 febbraio non verrà trasmesso, al suo posto andranno in onda gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Vediamo quindi insieme cosa accadrà, gli spoiler e le trama dell’episodio in onda dalle 16.45 alle 17.10 circa.

Can fa un’amara scoperta su Sanem e Yigit

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 lunedì 15 febbraio 2021, rivelano che sia gli Aydin che i Divit saranno pronti a partecipare alla festa di matrimonio di Leyla ed Emre. L’affascinante Can, dopo aver aiutato la sua amata Sanem a tirare su la cerniera del suo vestito facendola imbarazzare. Quindi raccoglierà gli oggetti della ragazza e proprio in quel momento farà un’amara scoperta.

Nello specifico, il primogenito di Aziz si accorgerà che il rivale Yigit ha scritto una dedica sulla prima pagina del libro che ha donato alla giovane aspirante scrittrice. Nella frase scritta dall’editore, il fotografo intuirà che lui e Sanem si sono conosciuti immediatamente dopo un incidente. Addirittura la ragazza è considerata la musa ispiratrice del fratello di Polen.

Ygit vuole conquistare Sanem, Can in allerta

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Can farà un’altra scoperta. Ovvero che il suo rivale Yigit ha promesso a Sanem di esserci sempre per lei ogni volta che ne avrà bisogno. Come era prevedibile, il primogenito di Huma inizierà a fidarsi sempre meno del fratello di Polen e, durante il ricevimento nuziale di Emre e Leyla, la giovane aspirante scrittrice gli starà sempre vicino. Infatti, la ragazza intuirà che il suo amato è abbastanza teso a causa dell’editore.

Nel frattempo CeyCey, dopo essersi accorto di essere fissato da Yigit, dimostrerà di non credere alla buona fede di quest’ultimo alla stessa maniera del Divit. In più, il buffo dipendente della Fikri Harika dovrà fare i conti con una sindrome avuta da bambino, quando la signora Huma gli farà una richiesta. In quell’occasione, infatti, il fidanzato di Ayhan farà capire di non fidarsi della matrona.