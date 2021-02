Antonella Clerici contro il GF Vip e i reality: “Nulla cosmico, ci sono dei vip che non so chi siano”

Antonella Clerici e la diretta con Il Fatto Quotidiano

Dopo qualche anno di stop, lo scorso settembre Antonella Clerici è tornata sul piccolo schermo riappropriandosi la fascia oraria avuta per circa vent’anni. Archiviata La prova del cuoco, la professionista lombarda ora è alla guida di E’ sempre mezzogiorno, un nuovo format che sta piacendo al pubblico di Rai Uno.

Chi la segue da sempre sa perfettamente che la donne è sempre educata, gentile e garbata con tutti, ma non si nasconde dietro un dito quando è chiamata a dire la sua. Ad esempio, in una lunga diretta Instagram con Il Fatto Quotidiano, la compagna di Vittorio Garrone ha confessato chiaramente di non amare i reality e il GF Vip.

La conduttrice si scaglia contro il GF Vip e tutti i reality show

Nella live con Il Fatto Quotidiano, Antonella Clerici ha detto che i reality show e il GF Vip non solo la sua televisione, è mortificante. “Ci sono delle persone che non so neanche chi sono. Perché stanno lì? Non hanno niente da dire. C’è il nulla cosmico. Un tipo di televisione che non giudico. Alcune situazioni possono anche essere divertenti, ma quando sono diseducative si va alla deriva. Non mi piace. Questo tipo di televisione non riesco a farla. Io direi: anche basta o facciamolo con gente che abbia qualcosa dire, mettiamo anche degli sconosciuti ma che abbiano un loro mondo da raccontare. Il nulla non mi piace”, ha asserito la conduttrice Rai.

Quest’ultima, inoltre, ha detto che ci sono persone che per quindici minuti di notorietà farebbero di tutto, ma per lei non è giusto. Per la professionista bisogna far valere le competenze. “In tv devi avere cultura e saper usare i verbi. Non mi piace che perché partecipi ai reality fai le serate. Poi quanto durano? Fanno le sparate su Twitter diventano personaggi per 2 giorni e la intervistano. Mi ricordo di ‘Coviddi’. Tu puoi dare spazio a una cosa del genere?! Tu educhi i giovani a fare quella roba per avere più follower. Dobbiamo davvero premiare la competenza”, ha tuonato la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici contro gli influencer

Durante la diretta, Antonella Clerici ha detto la sua anche su tutti gli aspiranti influencer che sono spuntati in questi anni sui social network. A Il Fatto Quotidiano ha detto: “Adesso vogliono diventare tutti Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è una perché è stata la prima, è stata intelligente e lungimirante. Non è che tu vivi postando le fotine su Instagram e dici: così faccio due soldi, guadagno. Studia, preparati, diventa un numero uno. Non fare quelle robette che non ti portano da nessuna parte. Vedo in giro tanta fuffa”.