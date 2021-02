Urla al megafono per cercare di far scoppiare Pierpaolo e Giulia, lei sbotta: “Seh, che coraggio“ (VIDEO)

Giulia e Pierpaolo: qualcuno li vuole separare

Da un paio di mesi all’interno della casa del Grande Fratello c’è una coppia a tutti gli effetti, ovvero quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Due innamorati molto apprezzati da gran parte del pubblico, ma c’è chi storce il naso di fronte alla loro felicità, soprattutto ai Gregorelli.

Quest’ultimi infatti, mesi fa sono nati per sostenere la coppia Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. In questo arco di tempo l’influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno dovuto affrontare diversi ostacoli, uno su tutti la famiglia di lui. Nelle ultime ore invece, qualcuno ha tentato dall’esterno del loft di Cinecittà di minare il loro sodalizio urlando col megafono delle frasi.

Urla fuori dalla casa avvisano Giulia del ritorno di Abraham Garcia

Nello dettaglio, nella giornata di giovedì qualcuno all’esterno delle mura di Cinecittà, munito di megafono ha prima gridato a Pierpaolo Pretelli che suo figlio ha smesso di guardare il Grande Fratello Vip 5 da quando sta con Giulia Salemi. Dopo qualche ora altri hanno urlato a l’influencer italo-persiana che Abraham Garcia è tornato dalla Spagna ed è sempre innamorato.

E se l’ex Velino di Striscia la Notizia è rimasto in un silenzio assordante, rimanendoci male, lei con sfrontatezza ha replicato così: “Seh, che coraggio“. Ricordiamo che il ragazzo iberico recentemente è stato ospite a Live Non è la D’Urso dicendo alla padrona di casa e ai suoi ospiti di provare ancora un forte sentimento per la Salemi nonostante siano trascorsi alcuni anni dal loro precedente flirt. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucrezia Queen (@grandesorella_)

Le dichiarazioni di Abraham Garcia sulla Salemi

Ospite nel talk domenicale di Barbara D’Urso, qualche settimana fa Abraham Garcia sulla Salemi ha detto che gli manca tantissimo e gli piacerebbe incontrarla di nuovo. La pensa continuamente, ma purtroppo la distanza, ovvero lui a Madrid Giulia a Milano, non glia ha consentito di continuare la relazione, tuttavia lui non ha dimenticato nulla di quello che è successo tra loro. Ora che l’influencer italo-persiana sta partecipando al Grande fratello Vip 5vin Italia, il ragazzo è molto contento per lei.

Parlando a Live Non è la D’Urso, il modello ha aggiunto: “Purtroppo non riesco a guardare tutto il programma, ma sulla pagina Instagram di Giulia non mi perdo mai un suo video. Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me!”.