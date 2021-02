Giulia De Lellis conduttrice di un programma di amore, corna e tradimento: tutti i dettagli

In queste ore, Gabriele Parpiglia ha fatto una confessione molto interessante su di un’influencer molto famosa e amata sul web. La persona in questione è Giulia De Lellis, la quale è stata scelta come conduttrice di un programma.

La trasmissione prende il nome di Love Island e, come è facile intuire dal suo titolo, è incentrata sui sentimenti. Di conseguenza, quando si parla di coppie, è inevitabile non tirare in ballo anche l’altra faccia della medaglia, che Giulia conosce molto bene, ovvero, i tradimenti.

Il nuovo programma di Giulia De Lellis

La carriera di Giulia De Lellis è in continuo crescendo, sta di fatto che adesso è stata promossa al ruolo di conduttrice. Dopo il grande successo di Giorti, dove l’influencer e Gemma Galgani dovevano letteralmente imbucarsi alle feste più pazze e raccontare i dettagli, i retroscena e i preparativi, ora c’è per lei un nuovo programma. Stando a quanto trapelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, pare che la ragazza, in questa occasione, si troverà da sola alle redini della nuova trasmissione.

Essa si chiama Love Island e si tratta di un programma incentrato sulle coppie e sui single. Considerando i pochi spoiler che sono trapelati sul suo conto, sembra che lo show sia una cosa molto simile a Temptation Island. Per tale motivo, si parlerà di amore, ma anche di tentazioni, di corna e tradimenti. Questo, purtroppo, è un argomento molto noto all’influencer, sta di fatto che ha deciso anche di scriversi un libro a riguardo.

Da commessa a conduttrice

Love Island non è ancora disponibile, ma presto andrà in onda sul canale Discovery. Al momento, però, non ci sono molte altre informazioni sul programma che vede Giulia De Lellis come conduttrice. Tuttavia, una cosa è certa, la carriera dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta diventando sempre più interessante. Da semplice commessa di un negozio a Roma, infatti, la ragazza si è cimentata nel lavoro di influencer di molti brand famosi.

Poi ha intrapreso anche la carriera di scrittrice, pubblicando un libro autobiografico sui tradimenti subiti dal suo ex Andrea Damante. Oltre che a fare la modella per gli shooting fotografici, poi, in questo periodo la ragazza si sta cimentando anche nel ruolo di conduttrice. Non ci resta che attendere per scoprire quali altre sorprese ci attendono.