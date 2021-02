Andrea Zelletta in lacrime al GF Vip, poi il crollo: “Sono stanco…”

Momenti di sconforto per l’ex tronista di Uomini e Donne

Mancano solo pochissime settimane alla finalissima del Grande Fratello Vip 5 fissata per il prossimo primo marzo. E proprio questi ultimi giorni si stanno rivelando molto difficili per alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia.

Di recente ad esempio, Andrea Zelletta è scoppiato a piangere, mentre si trovava in giardino. Appena si è reso conto della tristezza che stava abbattendo l’ex tronista di Uomini e Donne, Tommaso Zorzi si è immediatamente avvicinato a lui provando in tutti i modi di farlo sorridere.

Andrea Zelletta scoppia a piangere al GF Vip 5

Nella giornata di giovedì Andrea Zelletta ha avuto un momento di sconforto al punto di finire in lacrime davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5. A quel punto, Tommaso Zorzi si è precipitato dal compagno d’avventura per sostenerlo: “Andrea non fare queste scene, vieni qua”. Di conseguenza è scattato un tenero abbraccio per fargli sentire la sua vicinanza.

Dopo questo momento, la regia del reality show di Canale 5 ha fatto partire Apologize, il brano di One Republic. A tale iniziativa, il rampollo meneghino ha ironizzato dicendo che la canzone in questione non era per nulla indicata in quel momento. “Certo che queste canzoni non è che ti diano quella mano per dire ‘Adesso mi tiro sù”, ha detto il 25enne sorridendo. Ovviamente il fidanzato di Natalia Paragoni gli ha dato pienamente ragione. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando consolano Andrea Zelletta

Per provare a cambiare umore e a tirarsi sù, Andrea Zelletta più volte si è ripetuto che ormai mancano solo pochi giorni alla fine del Grande Fratello Vip 5. La finale infatti, si disputerà il prossimo primo marzo. A quel punto Tommaso Zorzi ha provato in tutti i modi di distrarre l’amico, fantasticando con lui su ciò che faranno una volta usciti dal loft di Cinecittà: “Chissà la sera in cui usciremo che casino che faremo”.

Immediatamente dopo Stefania Orlando si è accorta che l’ex tronista se ne stava in disparte il rampollo meneghino e Samantha De Grenet. Di conseguenza si è avvicinata a loro per capire cosa stesse accadendo. Dopo averlo visto piangere, la bionda conduttrice lo ha consolato così: “Amore con questo faccino oggi. È nostalgia d’amore? Pensi a Natalia che è a casa?”. In tutto questo il ragazzo ha annuito. Per farlo sorridere, l’influencer milanese ha chiesto alla regia : “Ci mettete ‘Nostalgia canaglia’ di Al Bano e Romina”.