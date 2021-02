GF Vip, Cristiano Malgioglio demolisce Maria Teresa Ruta: “Una falsa che piange per niente”

Cristiano Malgioglio contro Maria Teresa Ruta

La permanenza di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5 è durata poche settimane, tuttavia il cantautore catenese ha lasciato il segno. Infatti, la sua simpatia e la sua saggezza hanno arricchito moltissimo gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Recentemente però, il paroliere siculo ha sparato a zero contro una gieffina.

“Sono stato per anni su quella poltrona. Ma adesso parlo io. Faccio l’opinionista”, ha asserito il professionista senza freni. In questo modo il 70enne ha asfaltato Maria Teresa Ruta, reduce da 21 nomination al nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un attacco per la conduttrice considerata dalla lacrima facile ed in presa ad una crisi di nervi.

L’affondo del paroliere siculo sulla gieffina

In una recente intervista, l’ex concorrente del GF Vip Cristiano Malgioglio riferendosi alla madre di Guenda Goria ha detto anche: “Maria Teresa Ruta penso che sia la più grande stratega che ha avuto il Grande Fratello, possiamo dire falsa. È talmente straordinaria che appena esce deve aprire una scuola di recitazione”.

Ma l’affondo del paroliere siculo nei confronti dell’ex conduttrice de La Domenica Sportiva è continuato così: “Lei è stratega perché piange con il niente, si emoziona, è una grande attrice. Penso sempre che se ci fosse Almodovar o Ozpetek la scritturerebbero: lei potrebbe anche vincere il GF”. Arriverà la replica da parte della diretta interessata appena le verranno mostrate tali dichiarazioni al vetriolo?

Il botta e risposta tra Malgioglio e Ruta

Ebbene sì, la replica di Maria Teresa Ruta è arrivata e quest’ultima è rimasta senza parole. “Non so che dire, Malgioglio che parla di me? Sono felice. Io avevo un sogno da ragazza: diventare come Monica Vitti. Ho fatto tutti i provini del mondo ma non sono mai passata!”, ha asserito la gieffina.

A tali parole il cantautore catanese ha replicato diventando ancor più pungente: “Non ci sei mai riuscita ma lo hai fatto al Grande Fratello. Se ti vedi brutta nella clip ma se vuoi farla vai prima in bagno, ti trucchi e poi vai in piscina a ballare. Allora non piangere! Piange per tutto”. Chi conosce Malgioglio sa perfettamente che è una persona senza peli sulla lingua e che conosce benissimo quel reality show. Infatti, lui ha partecipato a due GF Vip, e altrettanti come opinionista, è un vero esperto.