Ludovica Valli, foto completamente senza veli con il pancione: sul web è polemica (FOTO)

Ludovica Valli si è resa protagonista di un nuovo post estremamente discusso sul web, stavolta ha deciso di pubblicare una foto completamente senza veli. La ragazza, infatti, si trova davanti lo specchio proprio come mamma l’ha fatta e questo ha diviso molto l’opinione pubblica.

Ciò che si nota subito è, sicuramente, il pancione in bella mostra, perché ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa. Lo scatto è estremamente succinto e mette in evidenza anche svariate imperfezioni presenti sul corpo della dama. Pertanto, vediamo cosa è accaduto.

La foto senza veli di Ludovica

Questa non è certamente la prima volta che Ludovica Valli decide di provocare il web con delle foto, tuttavia, stavolta si è davvero superata mostrandosi totalmente senza veli. Nel post in questione, la protagonista si trova di profilo, davanti lo specchio di casa propria. Con una mano sorregge il telefono per effettuare il selfie e con l’altra si copre parte del seno. Le parti intime, invece, sono coperte da una coscia. Ludovica ha commentato lo scatto facendo un inno alla gravidanza e alla nascita di una nuova vita.

In tutti questi mesi di gestazione, lei ha sempre reputato il suo corpo come il tempio dell’amore, suo e della bambina che è in arrivo. Per tale motivo, non ha mai dato peso alle imperfezioni che si sono posate con grazia su di lei, tra cui cellulite, smagliature e kili in più. Questo, quindi, è il motivo per il quale ha deciso di mostrarsi in questo stato, fregandosene completamente di tutti i difetti evidenziati dall’immagine. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

I commenti de web contro la Valli

Ad ogni modo, le foto senza veli dividono, come sempre, gli utenti del web ed anche per Ludovica Valli è accaduta la stessa cosa. Da un lato ci sono persone che hanno sostenuto e condiviso la scelta della ragazza, reputandolo un gesto di grande amore. Altri, però, non hanno potuto fare a meno di reputare un po’ eccessivo lo scatto.

Tra di loro c’è stata Deianira Marzano, la quale ha ritenuto, addirittura, che il profilo della Valli potesse essere stato rubato. Altri utenti del web, invece, hanno commentato al di sotto della foto in questione dicendo di non trovare il senso ad un’immagine del genere. Ludovica, però, ha risposto dicendo che non deve esserci necessariamente un senso a tutto.