Il Paradiso delle signore spoiler 16 febbraio: Beatrice prende una decisione, Vittorio soffre

Martedì 16 febbraio andrà in onda l’episodio numero 87 del Paradiso delle signore. Come già anticipato, Marta è tornata prematuramente a casa e questo ha scombussolato gli animi e i progetti di diversi protagonisti della soap opera.

I più provati, chiaramente, saranno Vittorio e Beatrice. Quest’ultima, onde evitare di creare problemi alla famiglia Conti, prenderà una decisione alquanto drastica che farà stare molto male suo cognato.

Marta riabbraccia i suoi cari al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 16 febbraio, vedremo che gran parte del tempo verrà dedicato a Marta e al suo ritorno in città. La giovane avrà modo di riabbracciare i suoi cari, tra cui suo padre Umberto e sua zia Adelaide. A villa Guarnieri, però, si respirerà un clima un po’ strano, in quanto i due abitanti della casa decideranno di tenere all’oscuro la giovane in merito ad una questione. In particolar modo, i due decideranno di non dirle nulla su Federico. Tale decisione genererà un po’ di malcontento.

Specie Silvia, infatti, deciderà di porre l’accento su tale argomento durante una conversazione con Adelaide. Marta, poi, riabbraccerà anche suo marito e farà la conoscenza di Pietro, suo nipote. Tra i due si verrà a creare subito un certo feeling che farà molto piacere a tutti. Ad ogni modo, il clima in casa Conti sarà estremamente surreale. Beatrice, quindi, onde evitare di creare altri problemi, prenderà la decisione di andare via.

Spoiler 16 febbraio: Beatrice prende una decisione sofferta

Per la donna è giunta l’ora di trovare una nuova sistemazione. Adesso che Marta è tornata a casa e dopo il bacio con Vittorio, la protagonista non potrà più stare sotto lo stesso tetto del cognato. Su di un altro versante, poi, vedremo che Federico si troverà sempre più in sintonia con Ludovica. Che tra i due stia nascendo qualcosa? Al Paradiso delle signore, intanto, nell’episodio del 16 febbraio, vedremo che si respirerà molta tensione ed entusiasmo per la festa di Carnevale.

Armando verrà designato come il registra di questa rappresentazione e, a tal proposito, avrà anche il compito di assegnare i ruoli. Il capo-magazziniere sceglierà Rocco, Pietro e Stefania come interpreti. Alla parte dei costumi e delle maschere, invece, si dedicheranno Agnese e Maria. Vittorio e Beatrice, intanto, non potranno fare a meno di mostrarsi profondamente provati per tutto quello che gli sta accadendo in questo periodo.